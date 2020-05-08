Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün çalmış! Tam 10 bin lira değerinde

Kadıköy’de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gün habere giden gazeteci ve kameramanın 10 bin lira değerindeki bisikletleri çalındı. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkan hırsızlar, apartman önüne bırakılan bisikletlerin kilitlerini kırarak çaldı. ‘Pes’ dedirten hırsızlık anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Olay, Kadıköy Göztepe’de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı geçtiğimiz Pazar günü meydana geldi. Gazeteci Metin Güneş ve kameraman arkadaşı haber için bir eve gitti. Bisikletlerini ise apartmanın girişindeki demir korkuluklara kilitledi. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkan 2 kişi, bisikletlerin olduğu binanın önüne geldi. Ve kilitlerini kırdıkları bisikletlere binerek olay yerinden kaçtı. Evden çıkan Metin Güneş ve arkadaşı bisikletlerini göremeyince şoke oldu. Olayın ardından karakola giderek şüpheliler hakkında şikayetçi oldular.

'SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA HIRSIZLAR DOLAŞIYORMUŞ'

Bisikleti çalınan Metin Güneş, “Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması olduğunda hırsızlar da dışarıdaymış. Biz gazeteciler haber için geldik buraya. Yukarıda röportaj alıyorduk. İndiğimizde bisikletlerin olmadığını fark ettik. İlk başta şok yaşadık. Bu bölgede hiçbir zaman hırsızlığa rastlanmadı. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu zaman kimsenin olmayacağını biliyordum ama hırsızlar dolaşıyormuş” dedi.