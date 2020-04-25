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  4. Sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde İstanbul boş kaldı

Sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde İstanbul boş kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2020 07:31 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı 31 şehirde de titizlikle uygulanırken, İstanbul'da boşalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü drone ile görüntülendi. Öte yandan bazı fotoğraflarda tek bir araç bile görülmemesi dikkat çekti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararla birlikte 30 Büyükşehir ve Zonguldak’ta 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması üçüncü gününde devam ediyor. Kısıtlamanın ilk uygulandığı günden beri görenleri en çok şaşırtan ise, yoğunluğu ile bilinen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. İstanbul'un en boş olduğu bayram tatillerinde dahi belli saatlerde yoğun olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi. Bazı fotoğraflarda köprü ve bağlantı yollarında tek bir araç dahi olmaması dikkat çekti.

Öte yandan araç ve insan trafiğiyle özdeşleşmiş olan Kadıköy Medyanı'da tamamen boş kaldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma kısıtlaması 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

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