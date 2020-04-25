Sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde İstanbul boş kaldı

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararla birlikte 30 Büyükşehir ve Zonguldak’ta 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması üçüncü gününde devam ediyor. Kısıtlamanın ilk uygulandığı günden beri görenleri en çok şaşırtan ise, yoğunluğu ile bilinen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. İstanbul'un en boş olduğu bayram tatillerinde dahi belli saatlerde yoğun olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi. Bazı fotoğraflarda köprü ve bağlantı yollarında tek bir araç dahi olmaması dikkat çekti.

Öte yandan araç ve insan trafiğiyle özdeşleşmiş olan Kadıköy Medyanı'da tamamen boş kaldı.

(İHA)

