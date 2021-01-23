HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili flaş açıklama: Bilim Kurulu Üyesi İlhan duyurdu

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili flaş açıklama: Bilim Kurulu Üyesi İlhan duyurdu

23.01.2021 12:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili flaş açıklama: Bilim Kurulu Üyesi İlhan duyurdu

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokak kısıtlamalarının vaka sayılarının binli rakamlara düşmesi ile kademeli kaldırılabileceğini söyledi. İlhan, "Öncelikli olarak belki hafta içi 00.00'a çekilebilir. Hafta sonu kısıtlamaları akşam saatleri olabilir, belki hafta sonu bir gün kısıtlama söz konusu olur" dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile hafta içi uygulanan saat kısıtlamasının vaka ve hasta sayısının düşmesinde büyük etkisi olduğunu söyledi. Prof. Dr. İlhan, "Sokak kısıtlamalarının hem vaka sayısında hem de hasta sayısının azalmasında etkisinin çok olduğunu hepimiz gözlemledik. Onun için kısıtlamaların kalkması için acele etmemek gerekiyor; ama peyderpey vaka sayısı, hasta sayısı daha aşağıya yöneldiğinde elbette bunların kalkması gündeme gelebilir" dedi.

'BELKİ HAFTA SONU BİR GÜN KISITLAMA SÖZ KONUSU OLUR'

Prof. Dr. İlhan, kısıtlamaların peyderpey nasıl gevşetileceğine ilişkin ise, "Öncelikli olarak belki hafta içi kısıtlamaları biraz ileri çekilebilir yani hafta içi 00.00'a çekilebilir. Hafta sonu kısıtlamaları başlangıçta kalkmayabilir, sonra hafta sonu kısıtlamaları akşam saatleri olabilir, belki hafta sonu bir gün kısıtlama söz konusu olur. Bunlar hep değerlendirilmesi gereken konular. Vatandaşlarımızın kısıtlamalar kalkmasa bile kendi önlemlerini alması gerekir. Vatandaşlarımızın da kısıtlamalar kalksa bile tekrar eski duruma gelmek istemiyorsak eğer, mutlaka kendi kısıtlamalarını oluşturması gerekiyor, kalabalık yerlere gitmemek, maske takmaktan vazgeçmemek, fiziksel mesafeye uyma seçeneklerine dikkat etmesi gerekiyor" diye konuştu.

'BİNLİ RAKAMLARI GÖRÜRSEK KISITLAMALAR GEVŞETİLEBİLİR'

Vaka sayılarının binli rakamlara düşmesi ile kısıtlamaların gevşetilmesinin uygun olacağını vurgulayan Prof. Dr. İlhan, "İller özelinde de ayrı bir değerlendirme söz konusu olabileceği gibi, şu an genel olarak baktığımızda iyi gittiğimizi söylemek mümkün. Vaka sayısı azalıyor, hasta sayısı azalıyor, aşılama başladı. Böyle umutlu bir ortam söz konusuyken biraz daha sabretmek, işler yolunda giderken işi bozmamak gerekiyor açıkçası. Belki binli rakamları görürsek, belli bölgelerde binli rakamlar daha çok olursa büyükşehirlerimizde, İstanbul, Ankara'da yoğunlaşırsa Türkiye genelinde kısıtlamaların biraz daha gevşetilmesi söz konusu olacaktır" dedi.

'KAFE RESTORANLAR İÇİN 2 BİNİ GÖRMEMİZ LAZIM'

Prof. Dr. İlhan, kafe, restoranların faaliyete girmesi için ise vaka sayısında 2 bin rakamını işaret etti. İlhan, "Restoranların kafelerin ne zaman açılacağının kararını İçişleri Bakanlığı veriyor. Şu an net bir şey söyleyemesek de binli, 2 binli vaka sayılarını görmemiz daha doğru olacaktır. Vatandaşlarımızın vakaların ve hasta sayılarının daha da aşağıya gelmesi için bir an önce normal hayata daha rahat döneceğimiz mümkün" ifadesini kullandı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da akılalmaz olay! 7 erkeği fuhuş yapma bahanesiyle soyduAdana'da akılalmaz olay! 7 erkeği fuhuş yapma bahanesiyle soydu
Hesap hareketlerine bakınca anladı, hayatının şokunu yaşadıHesap hareketlerine bakınca anladı, hayatının şokunu yaşadı
Vk hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Vk hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi!

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi!

Milyonları ilgilendiren kararı duyurdu: Süre uzatıldı

Milyonları ilgilendiren kararı duyurdu: Süre uzatıldı

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında öldürüldü

Tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında öldürüldü

Bilim Kurulu Üyesi Özlü, 'Yeni dalga olabilir' diyerek uyardı

Bilim Kurulu Üyesi Özlü, 'Yeni dalga olabilir' diyerek uyardı

Küçük kızın ölümü şoke etmişti! TikTok'la ilgili flaş karar

Küçük kızın ölümü şoke etmişti! TikTok'la ilgili flaş karar

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ve Demirtaş konuşuldu

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ve Demirtaş konuşuldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Meteoroloji duyurdu! Kar yağışı geri geliyor

Meteoroloji duyurdu! Kar yağışı geri geliyor

Dudak dolgusu için gitti, hayatı karardı

Dudak dolgusu için gitti, hayatı karardı

Sevgilisi ölünce kendini vurmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Sevgilisi ölünce kendini vurmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Diğer Haberler

Hesap hareketlerine bakınca anladı, hayatının en büyük şokunu yaşadı

Hesap hareketlerine bakınca anladı, hayatının şokunu yaşadı

Koronaya iyi geliyor diyerek bal arılarına kendilerini ısırtıyorlar

Koronaya iyi geliyor diyerek kendilerini ısırtıyorlar

İstanbul'da şoke eden görüntü! Çöp yuvasına döndü

İstanbul'da şoke eden görüntü! Çöp yuvasına döndü

Eğlencenin faturası ağır oldu! 15 kişiye 47 bin 250 TL para cezası

Eğlencenin faturası ağır oldu! 15 kişiye 47 bin 250 TL para cezası

Adana'da akılalmaz olay! 7 erkeği fuhuş yapma bahanesiyle soydu

Tam bir suç makinesi çıktı! 7 erkeği de aynı bahaneyle...

Son dakika! 'Eren-3 Ağrı Dağı' Operasyonu başladı

'Eren-3 Ağrı Dağı' Operasyonu başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.