Sokağa çıkma saatleri | Tam kapanma saatleri nelerdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Nisan tarihli Kabine Toplantısı sonrası açıklamada bulundu. Artan koronavirüs vakalarının kontrol altına alınması amacı ile aşılama çalışmaları sürerken 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma kararı verildi. Peki, tam kapanma saatleri nelerdir? Tam kapanma nedir? İşte, ayrıntılar...
TAM KAPANMA KARARLARI VE SAATLERİ NELERDİR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası Millete Sesleniş konuşmasında yaptığı açıklamada "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz," dedi.
Üç hafta boyunca uygulanacak olan tam kapanma kararları şöyle:
İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.
Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.
Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.
Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.