HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Sokağa çıkma saatleri | Tam kapanma saatleri nelerdir?

Sokağa çıkma saatleri | Tam kapanma saatleri nelerdir?

26.04.2021 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Nisan tarihli Kabine Toplantısı'nın ardından güncel koronavirüs tedbirlerine yönelik açıklamada bulundu. Bu kapsamda uygulanacak olan kısıtlamalarda tam kapanma gündeme geldi. Erdoğan, konuşmasında "29 Nisan perşembe akşamı saat 19:00’dan 17 Mayıs sabah 05:00’a kadar tam kapanmaya geçiyoruz" ifadelerine yer verdi. İşte, ayrıntılar...

Sokağa çıkma saatleri | Tam kapanma saatleri nelerdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Nisan tarihli Kabine Toplantısı sonrası açıklamada bulundu. Artan koronavirüs vakalarının kontrol altına alınması amacı ile aşılama çalışmaları sürerken 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma kararı verildi. Peki, tam kapanma saatleri nelerdir? Tam kapanma nedir? İşte, ayrıntılar...

TAM KAPANMA KARARLARI VE SAATLERİ NELERDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası Millete Sesleniş konuşmasında yaptığı açıklamada "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz," dedi.

Üç hafta boyunca uygulanacak olan tam kapanma kararları şöyle:

  • İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.

  • Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.

  • Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.

  • Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.

  • Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Tam kapanma nedir?Tam kapanma nedir?
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca Haziran sonunu işaret etti

Bakan Koca Haziran sonunu işaret etti

"Aylık gelirim 1,5 milyon" demişti! Paraları böyle harcamış

"Aylık gelirim 1,5 milyon" demişti! Paraları böyle harcamış

İstiridye mantarı üreticisine günlük 5 bin TL kazandırıyor

İstiridye mantarı üreticisine günlük 5 bin TL kazandırıyor

Eski gelin adayından iddialı dans

Eski gelin adayından iddialı dans

Meteoroloji uzmanı uyardı: Yarına dikkat!

Meteoroloji uzmanı uyardı: Yarına dikkat!

Ramazan Bayramı'nda tam kapanma mı olacak? Gözler kritik toplantıya çevrildi

Ramazan Bayramı'nda tam kapanma mı olacak? Gözler kritik toplantıya çevrildi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kripto para piyasasında üçüncü şok! GoldexCoin’e de erişilemiyor

Kripto para piyasasında üçüncü şok! GoldexCoin’e de erişilemiyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kuzey Irak'a geniş çaplı harekat! Hedefler vuruluyor

Kuzey Irak'a geniş çaplı harekat! Hedefler vuruluyor

FETÖ'nün 'Gurbet Mezarlığı' faaliyete geçti

FETÖ'nün 'Gurbet Mezarlığı' faaliyete geçti

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik 'bağışıklık' uyarısı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik 'bağışıklık' uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.