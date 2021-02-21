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Sokağa çıkma uygulamasında taksi ile arkadaşlarına uyuşturucu götürürken yakalandı

21.02.2021 16:35 | Son Güncelleme:
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Samsun’da 18 yaşındaki genç, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı polisin düzenlediği uygulamada ticari taksi ile arkadaşlarına uyuşturucu götürürken yakalandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Samsun’da 18 yaşındaki genç, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı polisin düzenlediği uygulamada ticari taksi ile arkadaşlarına uyuşturucu götürürken yakalandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekipleri ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle narkotik ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması düzenlendi. Narkotik polisi yoldan geçen araçlar ve şahıslar üzerinde HES kontrolü, sokağa çıkma yasağı izni ve uyuşturucu ve silahla ilgili arama yaptı. Narkotik polisi tarafından durdurulan bir ticari taksinin içinde yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki M.D.’nin üzerinden 7 adet ecstasy uyuşturucu hap çıktı. Ticari taksi ile polisin uygulamasından geçeceğini düşünen M.D., uyuşturucuyu içmek için arkadaşlarının evine götürdüğünü ileri sürdü. Narkotik polisi tarafından gözaltına alınan M.D.’ye ayrıca pandemiden dolayı sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için idari para cezası kesilmesi için de tutanak tutuldu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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