Sokağa çıkma yasağı: 15 ilde 5 Haziran ile 7 Haziran arası sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İçişleri Bakanlığı Perşembe gecesi yayımladığı genelgeyle haftasonu 15 ilde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Genelgeye göre yasak 15 ilde 5 Haziran saat 24.00 ile 7 Haziran saat 24.00 arasında geçerli olacak.

Kısıtlamanın olduğu Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Cuma günü de bu dükkanlar saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

Kısıtlama günlerinde ekmek üretilen fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile ekmek satılan bayiler, tatlı üretilen, satılan iş yerleri açık olacak.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı iller, Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsın, Van ve Zonguldak.

65 yaş ve üzeri ile 18 yaş ve altındakiler hariç, vatandaşlar Cumartesi günü 'zorunlu ihtiyaçların karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak' şartıyla ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere saat 10.00 ile 17.00 arasında gidebilecek.