Sokağa çıkma yasağı başladı! Cadde ve sokaklar boşaldı

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle içlerinde 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından yaşanan yoğunluk gece yarısı itibarıyla yerini sessizliğe bıraktı.

31 ilde sokağa çıkma yasağının uygulamaya alınmasından sonra cadde ve sokaklar hızlı bir şekilde boşaldı.

İlçe merkezinde emniyet güçlerine ait ekipler ve belediye ekipleri dışında çok az sayıda araca rastlanırken, yetkililer vatandaşların evlerine hızlı bir şekilde dönmeleri konusunda uyarıda bulunuyorlar.

(AA / DHA / İHA)

