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Sokağa çıkma yasağı başladı! Cadde ve sokaklar boşaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2020 02:31 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Saat 00.00'dan itibaren yasak uygulanmaya başlarken cadde ve sokaklar boşaldı.

Sokağa çıkma yasağı başladı! Cadde ve sokaklar boşaldı

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle içlerinde 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından yaşanan yoğunluk gece yarısı itibarıyla yerini sessizliğe bıraktı.

31 ilde sokağa çıkma yasağının uygulamaya alınmasından sonra cadde ve sokaklar hızlı bir şekilde boşaldı.

İlçe merkezinde emniyet güçlerine ait ekipler ve belediye ekipleri dışında çok az sayıda araca rastlanırken, yetkililer vatandaşların evlerine hızlı bir şekilde dönmeleri konusunda uyarıda bulunuyorlar.

(AA / DHA / İHA)

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