Sokağa çıkma yasağı bu akşam başlıyor mu? Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? 20 Kasım Cuma günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirlere sokağa çıkma yasakları da eklendi. Uzun süredir ara verilmiş olan yasaklar aranın ardından bu hafta sonu yeniden başlıyor. Geçtiğimiz günlerde yasaklarla ilgili resmi açıklama yapıldı. Ancak şimdi vatandaşlar tarafından bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı sorusu soruluyor. Peki, bugün yasaklar kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı cuma günü mü başlıyor? İşte detaylar...
İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında valiliklere göndermiş olduğu genelge kapsamında uygulanacak olan tedbirler 20.00’de başlayacak. Bu kapsamda, alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, Cuma 20.00’de kapanacak ve 21 Kasım Cumartesi’den itibaren 10.00 ile 20.00 saatleri arasında açık olacak. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00 - 20.00 saatleri arasında yalnızca paket servis ya da gel-al şeklinde hizmet verecek.
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00’den sonra yalnızca telefonla ya da online sipariş ile paket servis hizmeti verilebilecek. Sinema salonları ise 31 Aralık 2020’ye kadar kapalı olacak. Kıraathane, kahvehane, internet kafe, kır bahçesi, bilardo salonları, çay bahçeleri, elektronik oyun salonları, lokaller ve halı sahaların faaliyetleri yeni bir karar alınana dek durdurulacak. Dolayısıyla cuma günü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı bulunmuyor.
Cuma akşamı avm, market, berber, kuaför ve güzellik merkezi gibi işletmelerin saat 20.00’de kapanacak olması nedeniyle bazı vatandaşlar arasında sokağa çıkma yasağının cuma günü başlayacağına dair kafa karışıklığı yaşandı. Sokağa çıkma yasağına ilişkin ilk uygulama 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’den sonra olacak.
Bunun yanı sıra Cumartesiden itibaren 65 yaş ve üzeri kişiler gün içinde 10.00 - 13.00 saatlerinde sokağa çıkabilirken 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı kişiler de gün içinde 13.00 - 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Diğer vatandaşlar için ise hafta sonları saat 10.00 ile 20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Sokağa çıkma kısıtlamasına hazırlanan vatandaşlar sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. İlk uygulama 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00’a kadar olacak. Ayrıca 22 Kasım Pazar günü saat 20.00’den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak. Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulamaya, yeni bir karar alınıncaya dek belirtildiği şekilde devam edilecek.