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Sokağa Çıkma Yasağı Bugün Saat 15 Pazar Günü 18:30'da Sona Eriyor

27.06.2020 12:17 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’yla ilgili tedbirler kapsamında Türkiye’de 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulaması saat 15’e kadar devam edecek

Sokağa Çıkma Yasağı Bugün Saat 15 Pazar Günü 18:30'da Sona Eriyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’yla ilgili tedbirler kapsamında Türkiye’de 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulaması saat 15’e kadar devam edecek.

Sokağa çıkma yasağı saat sabah 09:30’da başladı. Sınavin ikinci oturumunun yapılacağı Pazar günü de sabah yine 09:30’da başlayacak olan yasak akşam saat 18:30’a kadar devam edecek.

Hem bugün hem de Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulaması sırasında temel ihtiyaçların giderilmesi amacıyla market, fırın, eczane ve benzeri işyerleri açık olacak. Ayrıca okulların çevresindeki kırtasiye dükkanlarının da açık olmasına izin veriliyor.

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara idari paza cezası uygulanacak.

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