Sokağa Çıkma Yasağı Esnetildi

Türkiye’de Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında kademeli normalleşme kararıyla Pazar günü tümüyle ve diğer günlerde gece saat 22.00 ile sabah 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 3 saat 45 dakikalık kabine toplantısı sonrasında, Corona virüsü salgınının etkisini azaltmak amacıyla uygulanan kısmi kapanma ardından, 1 Haziran’dan itibaren hayata geçirilecek yeni uygulamalar hakkında bilgi verdi. Türkiye’nin kendisi henüz aşı üretmediği halde aşılamada öncü ülkeler arasında yer aldığı görüşünü paylaşan Erdoğan, “Haziran ayını tam manasıyla bir aşı seferberliği ayına dönüştürmek için imkanları sonuna kadar zorlayacağız. SinoVac, Biontech, Sputnik V gibi sözleşmesi yapılan farklı aşıların ülkemize getirilmesi ve süratle uygulanması için yoğun hazırlık içindeyiz. İnşallah kendi aşımıza da yıl bitmeden kavuşmuş olacağız” dedi. “Gerçeklere de gözlerimizi kapatmıyoruz” ifadesi dikkat çeken Erdoğan, örneğin salgın nedeniyle yapılan kapanma uygulamaları dolayısıyla bazı işyerlerince son bir yıl içerisinde sadece 1 ay açık kalındığını bildiklerini vurguladı. Salgın süreciyle birlikte kapanma ve sokağa çıkma yasaklama kararları bakımından “Milletimizin fevkalade bunaldığını, tahammül sınırlarının zorlandığını biliyoruz” diyen Erdoğan, süreç yönetimine yönelik eleştiriler içinse “sıfatları ne olursa kafa karıştırıcı açıklamalarla milletimizi yanlış yönlendirenler” suçlamasında bulundu.

Tüm bilgileri hesaba katarak planlamalarda bulunduklarını söyleyen Erdoğan, “Salgının başladığı günden beri açılma, kapanma kararlarının ardı ardına gelmesinin nedeni şartları zorlamak pahasına da olsa bu musibetin milletimiz üzerindeki etkilerini azaltmaktır. Biraz sonra açıklayacağım her kararı ülkemizi yeniden salgının pençesine düşürmeme kararıyla alıyoruz. Sürecin en maliyetle atlatılması için var gücümüzle mücadele etmeyi sürdüreceğiz” ifadesini kullandı. Erdoğan’ın detaylarını İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle düzenleyeceğini belirttiği “Haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimi” olarak açıkladığı yeni uygulamalar ise şöyle: Hafta içinde sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00 ile 05.00 arasında uygulanacak. Hafta sonunda ise Cumartesi gecesi saat 22.00 ile Pazartesi günü saat 05.00 arasında yani bütün pazar günü için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Yeme-içme mekanlarında masaya servis saat 07.00-21.00 arasında belirlenen kurallara göre yapılabilecek, saat 24.00'e kadar paket servis sürdürülebilecek. Pazar günlerinde de paket servis hizmeti sunulabilecek.

Açık ve kapalı alanlardaki nikah ve düğün törenleri 1 Haziran'dan itibaren yapılabilecek.

Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.

Spor kulüpleri genel kurullarını Haziran’ın ilk gününden itibaren, diğer kuruluşlar ise ikinci yarısından itibaren gerçekleştirebilecek. Dolayısıyla barolar gibi kuruluşlar, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinde aksi yönde bir ibare söz konusu olmazsa Haziran’ın ikinci yarısında aylardır ertelenmiş genel kurullarını gerçekleştirebilecek.

Kamu kurumlarında esnek mesai uygulaması devam edecek.

Erdoğan, ayrıca “Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecek” uyarısında da bulundu. MEB: ''Haziran ayında yüz yüze eğitim de yapılacak'' Erdoğan, üniversitelerde gelecek akademik eğitim-öğretim yılı takvimini 13 Eylül’de başlatacaklarını da duyurdu. Bu açıklama sonrasında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da ilk, orta ve lise öğrencileriyle ilgili yüz yüze eğitim açıklamasında bulundu. Selçuk’un paylaştığı Milli Eğitim Bakanlığı’nın yazılı açıklamasına göre, 1 Haziran’dan itibaren ilkokul öğrencileri için, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren de ortaokul ve lise öğrencileri için haftada iki gün yüz yüze eğitim yapılması söz konusu olacak. Köy ve bakanlıkça ilan edilmiş seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda ise haftada beş gün yüz yüze eğitim yapılacak. Okullardaki yüz yüze eğitime katılma ise isteğe bağlı bırakıldı. 2020-2021 eğitim öğretim yılına daha önce açıklandığı üzere 2 Temmuz’da nokta koyulacağını ifade edildi.