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Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Büyük operasyon hazırlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 09:23 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Lice kırsalında 2 mahalle ve bağlı 5 mezrada terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirildi.

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Büyük operasyon hazırlığı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Lice sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak, depo alanları, uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla Lice'nin Birlik ve Şenlik mahalleleri ile Miaran, Kılaraş, Şakan, Ayaz ve Akçapınar mezraları 23 Aralık 2018 Pazar günü saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Söz konusu yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenliği yönünden önem arz ettiği bildirildi.

Kaynak: AA

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