Sokağa çıkma yasağı Kadir Doğulu’nun kafasını karıştırdı! Güldüren paylaşım

Sosyal medya hesabını karantina döneminde aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Kadir Doğulu, bu süre zarfında eşi Neslihan Atagül'le birlikte bir de ‘Hadsiz’ adlı dergi çalışması gerçekleştirdi.

Instagram hesabını aktif olarak kullanan yakışıklı oyuncu hikaye bölümünden paylaştığı videolarla sokağa çıkma yasağıyla ilgili alınan kararları ti'ye aldı. Hafta sonu 15 ilde alınan sokağa çıkma yasağı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla iptal edilmişti.

Videosunda yasakların iptal edilmesiyle birlikte sete gitmeye çalışırken görülen Doğulu, evinden bir türlü çıkamıyor.

