Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı vatandaşlar sokağa akın etti

Başta İstanbul olmak üzere koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan yasağın kalkmasıyla birlikte vatandaşlar sokaklara akın etti. Vatandaşlar bankamatik, benzin istasyonları ve açık olan marketlerde kuyruklar oluşturdu. Araçlarıyla trafiğe çıkan vatandaşların korna çaldığı dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul'da yasak sonrası sokağa çıkan Ufuk Güler isimli vatandaş, “Evdeydim devamlı. Marketten birkaç alışveriş yapmam gerekti. İlk gün çıkmadım ben. Evdekilerle idare ediyorum. Yasak kalkınca birkaç ihtiyacım var onları alacağım ve eve döneceğim" diye konuşurken benzin istasyonunda çalışan Kenan Tayaç ise, “Yatmakla geçti. Çalışmaya geldim. Baksanıza izdiham yaşanıyor" dedi.

Olcay Meral isimli vatadandaş ise “Gayet güzel geçirdik. Olması gereken de buydu zaten. Mazot almaya geldim. Bir de ihtiyacım var onu almaya geldim. Yollar sakindi. İnsanlarımızın biraz daha duyarlı olursa daha iyi olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu. Bilal Bağrıyanık ise “İki gün boyunca bol bol kitap okumaya çalıştım. Evde ne yapabilirim onu düşündüm. Bir hava almak için dışarıya çıktım. Ama tedarikliyiz. Kolonyamız falan her şeyimiz var. Elimizden geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyoruz" diye konuştu. (Ajanslar)



