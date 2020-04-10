Sokağa çıkma yasağı kararı sonrası fırınlara akın ettiler

Soka\u011fa \u00e7\u0131kma yasa\u011f\u0131 ile birlikte \u0130stanbul\u2019da vatanda\u015flar f\u0131r\u0131nlara ak\u0131n etti. F\u0131r\u0131n \u00f6nlerinde metrelerce kuyruk olu\u015ftu .\nVatanda\u015flar evde kalacaklar\u0131 i\u00e7in ekmek ald\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 87 ya\u015f\u0131nda! Koronavir\u00fcs\u00fc 1 haftada yendiVali Yerlikaya'dan soka\u011fa \u00e7\u0131kma yasa\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131Ast\u0131m belirtileri nelerdir? Tedavide en \u00f6nemli nokta...