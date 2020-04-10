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Sokağa çıkma yasağı kararı sonrası fırınlara akın ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2020 22:31 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında iki gün sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul'da vatandaşlar fırınlara akın etti.

Sokağa çıkma yasağı kararı sonrası fırınlara akın ettiler

Sokağa çıkma yasağı ile birlikte İstanbul’da vatandaşlar fırınlara akın etti. Fırın önlerinde metrelerce kuyruk oluştu .
Vatandaşlar evde kalacakları için ekmek aldıklarını söyledi.

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