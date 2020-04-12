Sokağa çıkma yasağı kararındaki koordinasyonsuzluk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız etti

Cuma gecesi, İçişleri Bakanlığı sürpriz bir karara imza atarak 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan etti. Saat 21.44'te yapılan ilk duyuruda yasağın detaylarına ilişkin bilgi verilmeyince vatandaşlar fırınlara ve marketlere akın etti. Sosyal mesafenin unutulduğu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından karara tepkiler geldi.

Ardından Bakanlık konuyla ilgili bir açıklama daha yaptı. Bu kez saat 22.45'te yapılan duyuruda fırınlar, su satıcıları, eczanelerin de aralarında olduğu bazı yerlerin açık olacağı bildirildi.

KOORDİNASYONSUZLUK BİLİM KURULU, SAĞLIK BAKANLIĞI VE CUMHURBAŞKANLIĞI'NDA RAHATSIZLIĞA YOL AÇTI

Milliyet'te yer alan habere göre İçişleri Bakanlığındaki kaynaklar, bu sürede ortaya çıkan koordinasyonsuzluğun başta Bilim Kurulu olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'nda da rahatsızlığa yol açtığını kaydetti. Akşam 21.00'den sonra kapalı olması gereken marketlerin açık olmasına da işaret eden kaynaklar, yaşanan tablonun hem koordinasyonsuzluk hem de korona tedbirlerine ilişkin yeterli denetim yapılmadığını göz önüne serdiğini belirttiler.

SOYLU ELEŞTİRİLERİ KABUL ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının ilan edilişiyle ilgili gelen eleştirileri kabul ettiğini söylemişti.

