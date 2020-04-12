HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sokağa çıkma yasağı kararındaki koordinasyonsuzluk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız etti

Sokağa çıkma yasağı kararındaki koordinasyonsuzluk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2020 11:13 | Son Güncelleme

Koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanması kararının geç saatte ilan edilmesiyle fırın ve marketlerde oluşan yoğunluktan dolayı ortaya çıkan koordinasyonsuzluğun; Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'nda rahatsızlığa yol açtığı öğrenildi.

Sokağa çıkma yasağı kararındaki koordinasyonsuzluk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız etti

Cuma gecesi, İçişleri Bakanlığı sürpriz bir karara imza atarak 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan etti. Saat 21.44'te yapılan ilk duyuruda yasağın detaylarına ilişkin bilgi verilmeyince vatandaşlar fırınlara ve marketlere akın etti. Sosyal mesafenin unutulduğu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından karara tepkiler geldi.

Ardından Bakanlık konuyla ilgili bir açıklama daha yaptı. Bu kez saat 22.45'te yapılan duyuruda fırınlar, su satıcıları, eczanelerin de aralarında olduğu bazı yerlerin açık olacağı bildirildi.

KOORDİNASYONSUZLUK BİLİM KURULU, SAĞLIK BAKANLIĞI VE CUMHURBAŞKANLIĞI'NDA RAHATSIZLIĞA YOL AÇTI

Milliyet'te yer alan habere göre İçişleri Bakanlığındaki kaynaklar, bu sürede ortaya çıkan koordinasyonsuzluğun başta Bilim Kurulu olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'nda da rahatsızlığa yol açtığını kaydetti. Akşam 21.00'den sonra kapalı olması gereken marketlerin açık olmasına da işaret eden kaynaklar, yaşanan tablonun hem koordinasyonsuzluk hem de korona tedbirlerine ilişkin yeterli denetim yapılmadığını göz önüne serdiğini belirttiler.

SOYLU ELEŞTİRİLERİ KABUL ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının ilan edilişiyle ilgili gelen eleştirileri kabul ettiğini söylemişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti! O paylaşıma yorum yağdıHercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti! O paylaşıma yorum yağdı
Önümüzdeki hafta sonu da sokağa çıkma yasağı olacak mı?Önümüzdeki hafta sonu da sokağa çıkma yasağı olacak mı?
En çok ergenlikte ortaya çıkıyor!En çok ergenlikte ortaya çıkıyor!
Anahtar Kelimeler:
erdoğan sokağa çıkma yasağı sokağa çıkma yasağı kararı

En Çok Okunan Haberler

Çin'in yardım kolilerindeki detayla ilgili Türkiye izahat istedi

Çin'in yardım kolilerindeki detayla ilgili Türkiye izahat istedi

İstanbullular dikkat! Toplu taşımada maske takmayana ceza

İstanbullular dikkat! Toplu taşımada maske takmayana ceza

Sevgilisinin evinde!.. İşte o kare

Sevgilisinin evinde!.. İşte o kare

Soydan sokağa çıkma yasağını eleştirince... Ünlü isimden şok sözler

Soydan sokağa çıkma yasağını eleştirince... Ünlü isimden şok sözler

Bakan Koca gece yarısı son gelişmeyi duyurdu: İlk kez azaldı

Bakan Koca gece yarısı son gelişmeyi duyurdu: İlk kez azaldı

İçişleri Bakanı Soylu: Eleştirileri kabul ettim

İçişleri Bakanı Soylu: Eleştirileri kabul ettim

İlginizi Çekebilir

Komşusunu yalnız bırakmıyor! Market alışverişleri artık köpek Sunny'de

Komşusunu yalnız bırakmıyor! Market alışverişleri artık köpek Sunny'de

İstanbul'da market kuyruğunda kavga

İstanbul'da market kuyruğunda kavga

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Polis Teşkilatı 175 yaşında!

Polis Teşkilatı 175 yaşında!

Ordu'da gece yarısı korkutan deprem!

Ordu'da gece yarısı korkutan deprem!

Diğer Haberler
Metrobüs şoförleri koronavirüse karşı koruyucu tulum giydi

Metrobüs şoförleri koruyucu tulum giydi

Önümüzdeki hafta sonu da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Resmi açıklama geldi mi?

Önümüzdeki hafta sonu da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika! Bingöl'de deprem (AFAD duyurdu)

Bingöl'de deprem! Evlerde çatlaklar oluştu

Erzincan'da dev turna balıklarını görmek isteyenler sosyal mesafeyi unuttu

Gören hayrete düştü! Sosyal mesafeyi unuttular

İstanbullular dikkat! Toplu taşımada maske takmayana ceza

İstanbullular dikkat! Toplu taşımada maske takmayana ceza

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü canlı yayında açıkladı: Kırılma sağlandı

Bilim Kurulu üyesi canlı yayında açıkladı: Kırılma sağlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.