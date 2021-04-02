HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sokağa çıkma yasağı ne kadar? Sokağa çıkana ne kadar ceza veriliyor?

Sokağa çıkma yasağı ne kadar? Sokağa çıkana ne kadar ceza veriliyor?

02.04.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de koronavirüs vaka oranlarının artmasıyla birlikte belirli gün ve saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor. Yasağa uymayan kişilere ise idari para cezası kesiliyor. Peki sokağa çıkma yasağı ne kadar? Sokağa çıkana ne kadar ceza veriliyor? İşte yanıtı...

Sokağa çıkma yasağı ne kadar? Sokağa çıkana ne kadar ceza veriliyor?

Belirli gün ve saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasağı Türkiye’de koronavirüs vaka oranlarının artmasıyla birlikte devam ediyor. Yurt genelinde hafta içi saat 21.00'den sonra, hafta sonu ise yüksek ve çok yüksek riskli illerde 2 gün olmak üzere sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Yasağa uymayan kişilere idari para cezası kesiliyor. Peki sokağa çıkma yasağı ne kadar? Sokağa çıkana ne kadar ceza veriliyor?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE KADAR? SOKAĞA ÇIKANA NE KADAR CEZA VERİLİYOR?

Bakanlığın genelgesine göre; Türkiye'de tüm yurt genelinde hafta içi saat 21.00'den sonra ve hafta sonu ise yüksek ve çok riskli illerde iki gün olmak üzere sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

Sokağa çıkma yasağının uymayıp ikinci kez ceza yiyenlere ise Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ”Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca, işlem başlatılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüyler ürpertti: Daha da yakından baktığımda...Tüyler ürpertti: Daha da yakından baktığımda...
Görüntüler dehşete düşürdü! İnfial yaratan olayda yeni gelişmeGörüntüler dehşete düşürdü! İnfial yaratan olayda yeni gelişme
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19) Ceza

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Diğer Haberler

Marmaray'da sefer saatlerine kısıtlama düzenlemesi

Marmaray'da sefer saatlerine kısıtlama düzenlemesi

Hangi illerde sokağa çıkmak yasak? Bakanlıktan genelge

Hangi illerde sokağa çıkmak yasak? Bakanlıktan genelge

Kıbrıs Harekâtı ne zaman oldu? İşte Kıbrıs Harekâtının önemi...

Kıbrıs Barış Harekatı ne zaman yapıldı?

Boğazına bıçak dayayıp tehdit ederken çektiği video infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Görüntüler dehşete düşürdü! İnfial yaratan olayda yeni gelişme

65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıkma saatleri | Yaşlılar saat kaça kadar dışarıda durabilir?

65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıkma saatleri

Antalya'da otelde panik anları! Terasa çıkan müşteriler zor anlar yaşadı

Yer: Antalya! Panik anları, terasa çıktılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.