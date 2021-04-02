Belirli gün ve saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasağı Türkiye’de koronavirüs vaka oranlarının artmasıyla birlikte devam ediyor. Yurt genelinde hafta içi saat 21.00'den sonra, hafta sonu ise yüksek ve çok yüksek riskli illerde 2 gün olmak üzere sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Yasağa uymayan kişilere idari para cezası kesiliyor. Peki sokağa çıkma yasağı ne kadar? Sokağa çıkana ne kadar ceza veriliyor?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE KADAR? SOKAĞA ÇIKANA NE KADAR CEZA VERİLİYOR?

Bakanlığın genelgesine göre; Türkiye'de tüm yurt genelinde hafta içi saat 21.00'den sonra ve hafta sonu ise yüksek ve çok riskli illerde iki gün olmak üzere sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

Sokağa çıkma yasağının uymayıp ikinci kez ceza yiyenlere ise Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ”Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca, işlem başlatılıyor.



