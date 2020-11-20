Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı hangi gün başlıyor? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirler artıyor. Vaka sayılarındaki artış sebebiyle bir süredir ara verilmiş olan sokağa çıkma yasağı yeniden uygulanmaya başlayacak. Geçtiğimiz günlerde yasaklarla ilgili resmi açıklama yapıldı. Ancak şimdi vatandaşlar tarafından sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aranıyor. Peki, sokağa çıkma yasağı hangi gün başlıyor? Bugün yasaklar kaçta başlıyor? İşte detaylar...
İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında valiliklere göndermiş olduğu genelge kapsamında uygulanacak olan tedbirler 20.00’de başlayacak. Bu kapsamda, alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, Cuma 20.00’de kapanacak ve 21 Kasım Cumartesi’den itibaren 10.00 ile 20.00 saatleri arasında açık olacak. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00 - 20.00 saatleri arasında yalnızca paket servis ya da gel-al şeklinde hizmet verecek.
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00’den sonra yalnızca telefonla ya da online sipariş ile paket servis hizmeti verilebilecek. Sinema salonları ise 31 Aralık 2020’ye kadar kapalı olacak. Kıraathane, kahvehane, internet kafe, kır bahçesi, bilardo salonları, çay bahçeleri, elektronik oyun salonları, lokaller ve halı sahaların faaliyetleri yeni bir karar alınana dek durdurulacak.
Bunun yanı sıra Cumartesiden itibaren 65 yaş ve üzeri kişiler gün içinde 10.00 - 13.00 saatlerinde sokağa çıkabilirken 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı kişiler de gün içinde 13.00 - 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Şimdi, diğer vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı ne zaman sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Bu doğrultuda hafta sonları saat 10.00 ile 20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Sokağa çıkma kısıtlamasına hazırlanan vatandaşlar sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. İlk uygulama 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00’a kadar olacak. Ayrıca 22 Kasım Pazar günü saat 20.00’den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak. Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulamaya, yeni bir karar alınıncaya dek belirtildiği şekilde devam edilecek.
Kısıtlamanın günlük yaşama etkisini en az düzeyde tutma amacıyla kısıtlama süresinde bazı iş yeri, işletme ve kurumlar açık olacak. Bu doğrultuda, ilaç, tıbbi cihaz, maske ve dezenfektan üretimi yapan yerlerle kamu ve özel sağlık kurumları, eczaneler, veteriner klinikleri, hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gereken kamu kurum ve kuruluşları ve acil çağrı merkezlerinin de aralarında bulunduğu bazı yerler faaliyetlerine devam edecek. Buralarda görev alan personelle bazı istisnai durumları olan kişiler, bu kısıtlamalardan muaf tutulacak.
Daha önce uygulamaya konulan "vatandaşların yoğun olarak bulunduğu/bulunabileceği cadde sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı" İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha kurulları tarafından genişletilebilecek. İl Umumi Hıfzıssıhha kurullarınca, yerel yönetimler tarafından şehir içi toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluğu azaltacak, seferlerdeki seyrekleşmeyi sağlayacak şekilde başta sefer sayılarının artırılması olmak üzere her türlü tedbirin alınması da sağlanacak.