Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı hangi gün başlıyor? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirler artıyor. Vaka sayılarındaki artış sebebiyle bir süredir ara verilmiş olan sokağa çıkma yasağı yeniden uygulanmaya başlayacak. Geçtiğimiz günlerde yasaklarla ilgili resmi açıklama yapıldı. Ancak şimdi vatandaşlar tarafından sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aranıyor. Peki, sokağa çıkma yasağı hangi gün başlıyor? Bugün yasaklar kaçta başlıyor? İşte detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında valiliklere göndermiş olduğu genelge kapsamında uygulanacak olan tedbirler 20.00’de başlayacak. Bu kapsamda, alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, Cuma 20.00’de kapanacak ve 21 Kasım Cumartesi’den itibaren 10.00 ile 20.00 saatleri arasında açık olacak. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00 - 20.00 saatleri arasında yalnızca paket servis ya da gel-al şeklinde hizmet verecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00’den sonra yalnızca telefonla ya da online sipariş ile paket servis hizmeti verilebilecek. Sinema salonları ise 31 Aralık 2020’ye kadar kapalı olacak. Kıraathane, kahvehane, internet kafe, kır bahçesi, bilardo salonları, çay bahçeleri, elektronik oyun salonları, lokaller ve halı sahaların faaliyetleri yeni bir karar alınana dek durdurulacak.