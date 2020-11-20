HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı hangi gün başlıyor? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı hangi gün başlıyor? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri

20.11.2020 10:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı hangi gün başlıyor? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri

Koronavirüs salgının gidişatı ve vaka sayılarındaki artış nedeniyle geçtiğimiz günlerde yapılan resmi açıklamalarla beraber sokağa çıkma yasağı olacağı öğrenildi. Alınan tedbirler kapsamında hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Şimdi çok sayıda vatandaş sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. Peki, sokağa çıkma yasağı hangi gün başlıyor? Bugün yasaklar kaçta başlıyor? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri ve tüm detaylar…

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirler artıyor. Vaka sayılarındaki artış sebebiyle bir süredir ara verilmiş olan sokağa çıkma yasağı yeniden uygulanmaya başlayacak. Geçtiğimiz günlerde yasaklarla ilgili resmi açıklama yapıldı. Ancak şimdi vatandaşlar tarafından sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aranıyor. Peki, sokağa çıkma yasağı hangi gün başlıyor? Bugün yasaklar kaçta başlıyor? İşte detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında valiliklere göndermiş olduğu genelge kapsamında uygulanacak olan tedbirler 20.00’de başlayacak. Bu kapsamda, alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, Cuma 20.00’de kapanacak ve 21 Kasım Cumartesi’den itibaren 10.00 ile 20.00 saatleri arasında açık olacak. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00 - 20.00 saatleri arasında yalnızca paket servis ya da gel-al şeklinde hizmet verecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00’den sonra yalnızca telefonla ya da online sipariş ile paket servis hizmeti verilebilecek. Sinema salonları ise 31 Aralık 2020’ye kadar kapalı olacak. Kıraathane, kahvehane, internet kafe, kır bahçesi, bilardo salonları, çay bahçeleri, elektronik oyun salonları, lokaller ve halı sahaların faaliyetleri yeni bir karar alınana dek durdurulacak.

Bunun yanı sıra Cumartesiden itibaren 65 yaş ve üzeri kişiler gün içinde 10.00 - 13.00 saatlerinde sokağa çıkabilirken 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı kişiler de gün içinde 13.00 - 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Şimdi, diğer vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı ne zaman sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Bu doğrultuda hafta sonları saat 10.00 ile 20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Sokağa çıkma kısıtlamasına hazırlanan vatandaşlar sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. İlk uygulama 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00’a kadar olacak. Ayrıca 22 Kasım Pazar günü saat 20.00’den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak. Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulamaya, yeni bir karar alınıncaya dek belirtildiği şekilde devam edilecek.

Kısıtlamanın günlük yaşama etkisini en az düzeyde tutma amacıyla kısıtlama süresinde bazı iş yeri, işletme ve kurumlar açık olacak. Bu doğrultuda, ilaç, tıbbi cihaz, maske ve dezenfektan üretimi yapan yerlerle kamu ve özel sağlık kurumları, eczaneler, veteriner klinikleri, hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gereken kamu kurum ve kuruluşları ve acil çağrı merkezlerinin de aralarında bulunduğu bazı yerler faaliyetlerine devam edecek. Buralarda görev alan personelle bazı istisnai durumları olan kişiler, bu kısıtlamalardan muaf tutulacak.

Kısıtlama kararlarının arından düğün saatlerinde değişiklikKısıtlama kararlarının arından düğün saatlerinde değişiklik

Daha önce uygulamaya konulan "vatandaşların yoğun olarak bulunduğu/bulunabileceği cadde sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı" İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha kurulları tarafından genişletilebilecek. İl Umumi Hıfzıssıhha kurullarınca, yerel yönetimler tarafından şehir içi toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluğu azaltacak, seferlerdeki seyrekleşmeyi sağlayacak şekilde başta sefer sayılarının artırılması olmak üzere her türlü tedbirin alınması da sağlanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular
Sağlık Bakanlığı duyurdu! Koronavirüs aşısında vatandaşlar için gönüllülük başvurusu başlıyorSağlık Bakanlığı duyurdu! Koronavirüs aşısında vatandaşlar için gönüllülük başvurusu başlıyor
'Doğru söylemiyorlar' dedi... Ceset dolu odayı görünce şoke oldu'Doğru söylemiyorlar' dedi... Ceset dolu odayı görünce şoke oldu

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"

Yasak aşk itirafı! "Evli bir erkekle uzun süre birlikte oldum"

İzmir'de büyük operasyon! 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İzmir'de büyük operasyon! 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Bülent Arınç'tan Demirtaş ve Kavala açıklaması

Bülent Arınç'tan Demirtaş ve Kavala açıklaması

MasterChef'te iddialı yarışmacıya eleme şoku!

MasterChef'te iddialı yarışmacıya eleme şoku!

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

AB: Türkiye ile ilişkilerde dönüm noktasına yaklaşıyoruz

AB: Türkiye ile ilişkilerde dönüm noktasına yaklaşıyoruz

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Diğer Haberler

TEM'de çekici dehşeti! Onlarca kişinin hayatını tehlikeye soktu

TEM'de çekici dehşeti! 'Abi bunun kafası güzel'

Koronavirüs kısıtlamaları bu akşam başlıyor! Hangi tedbirler devrede olacak? İşte yanıtı...

Koronavirüs kısıtlamaları bu akşam başlıyor! Hangi tedbirler devrede olacak? İşte yanıtı...

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Koronavirüs aşısında vatandaşlar için gönüllülük başvurusu başlıyor

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Koronavirüs aşısında vatandaşlar için gönüllülük başvurusu başlıyor

Gezi için yola çıktı, polis durdurunca hayatının şokunu yaşadı

Hayatının şokunu yaşadı! Başına gelmeyen kalmamış

Vali yardımcısı, annesi ve kardeşini öldürmüştü! Kan donduran olayda dikkat çeken detaylar

Vali yardımcısı, annesi ve kardeşini öldürmüştü! Kan donduran olayda dikkat çeken detaylar

Rize'de koronavirüs vakaları yükselince harekete geçildi: Yoğum bakım sayısı artırılıyor

Vakalar hızla artınca harekete geçildi: Maksimuma çıkarıldı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.