Dün 13 Nisan tarihinde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından sokağa çıkma yasakları ve tam kapanma durumu gündeme geldi. Vaka oranlarında yaşanan ciddi artış Kabine Toplantısı'nda değerlendirildi. Yapılan açıklamalar sonrası vatandaş sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Kısıtlamalar ne zaman kalkar?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından tüm Türkiye'nin beklediği yeni koronavirüs tedbirlerini kamuoyuna açıkladı. Erdoğan konuşmasında, Ramazan ayında kısmi kapanma uygulanacağını belirterek, "Ramazan ayının ilk 2 haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. 2 haftalık dönemde beklediğimiz durumda iyileşme olmazsa çok daha kalıcı kararlar alabiliriz" şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer açıklamaları ise şöyle:
Kafe kıraathane, çay bahçesi, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecektir.
Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca paket sistemine geçecektir.
Kına, düğün, genel kurul gibi bütün toplantılar bayram sonrasına kadar ertelenmiştir.
65 yaş üstü 18 yaş atı toplu taşıma sınırlaması yeniden getiriyoruz.
Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında ki bütün kademeler uzaktan eğitimle sürecektir.
Konaklama tesisleriyle, evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştiremeyecek.
Oteller yalnızca kendi müşterileriyle hizmet sürdürecektir.
Hafta sonu sokak kısıtlaması sürerken, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 sabah 05.00 olarak değişti.
Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.