Dün 13 Nisan tarihinde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından sokağa çıkma yasakları ve tam kapanma durumu gündeme geldi. Vaka oranlarında yaşanan ciddi artış Kabine Toplantısı'nda değerlendirildi. Yapılan açıklamalar sonrası vatandaş sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Kısıtlamalar ne zaman kalkar?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK? KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından tüm Türkiye'nin beklediği yeni koronavirüs tedbirlerini kamuoyuna açıkladı. Erdoğan konuşmasında, Ramazan ayında kısmi kapanma uygulanacağını belirterek, "Ramazan ayının ilk 2 haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. 2 haftalık dönemde beklediğimiz durumda iyileşme olmazsa çok daha kalıcı kararlar alabiliriz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer açıklamaları ise şöyle:

Kafe kıraathane, çay bahçesi, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecektir.

Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca paket sistemine geçecektir.