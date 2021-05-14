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Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Tam kapanma ne zaman bitiyor?

14.05.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı'nın ardından sokağa çıkma yasağının bitip bitmeyeceği vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde bayram kutlaması mesajını ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah, salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz." şeklinde konuşmuştu. Peki sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Tam kapanma ne zaman bitiyor? İşte yanıtı...

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Tam kapanma ne zaman bitiyor?

Önceki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme adımlarıyla ilgili olarak, "İnşallah, salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz." şeklinde konuşmuştu. Peki sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK? TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTİYOR?

Sokağa çıkma yasağının biteceği ve tam kapanma uygulamasının sonlanacağı tarih vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak "Her ne kadar salgının yol açtığı sıkıntılar sebebiyle buruk bir bayram geçiriyor olsak da inşallah güzel günler bizi bekliyor." ifadesini kullanmıştı. Erdoğan, geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda koronavirüs salgınından sene bitmeden kurtulmayı umut ettiklerini fakat daha sonraki aylarda yeni dalgalar halinde bütün dünyayı etkisi altına alan salgının olumsuzluklarından kaçınılmaz olarak etkilendiklerini ifade etmişti. Erdoğan; yükselen vaka, yoğun bakım ve vefat sayıları karşısında millete olan sorumluluklarının gereği olarak sınırlamalara gitmek zorunda kaldıklarını da hatırlattı.

Mübarek Ramazan ayının da büyük ölçüde bu sınırlamaların gölgesinde geçirildiğini söyleyen Erdoğan, "İnşallah, salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz. Yakın çevremiz başta olmak üzere, dünyanın tamamını etkileyen bu tehditle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Sağlık sistemimizi güçlü tutmanın yanında aşı başta olmak üzere salgın tehdidine karşı gereken her türlü yol ve yöntemi kullanacağız. Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz." şeklinde konuştu.
Erdoğan, bayram sonrası kontrollü normalleşme adımları atılacağını belirtti. Ancak normalleşmenin detayları henüz açıklanmış değil. Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklamanın yakın zamanda yapılması bekleniyor.

Daha önce yayınlanan genelge ile 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürmesi kararlaştırılan tam kapanma uygulamasının ise son günlerine yaklaşıldı. Tam kapanma uygulamasının 17 Mayıs saat 05:00 itibariyle bitmesi bekleniyor.

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