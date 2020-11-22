Sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? 22 Kasım Pazar günü sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında olacak?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi. Yaz mevsimi süresince ara verilen sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden gündeme gelemeye başladı. 21-22 Kasım tarihleri arasında ülke genelinde belirlenen saatler arasında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Ancak vatandaşlar pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı sorusunu soruyor. Peki 22 Kasım Pazar günü yasaklar kaçta bitiyor? İşte detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında valiliklere göndermiş olduğu genelge kapsamında uygulanan tedbirler 20 Kasım Cuma saat 20.00’de başladı. Bu bağlamda alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, Cuma 20.00’de kapatıldı. 21 Kasım Cumartesi günü ise yalnızca 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet vermesine karar verildi. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00 - 20.00 saatleri arasında yalnızca paket servis ya da gel-al şeklinde hizmet verecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00’den sonra yalnızca telefonla ya da online sipariş ile paket servis hizmeti verilebilecek. Sinema salonları ise 31 Aralık 2020’ye kadar kapalı olacak. Kıraathane, kahvehane, internet kafe, kır bahçesi, bilardo salonları, çay bahçeleri, elektronik oyun salonları, lokaller ve halı sahaların faaliyetleri yeni bir karar alınana dek durdurulacak.