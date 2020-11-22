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Sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? 22 Kasım Pazar günü sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında olacak?

22.11.2020 10:32 | Son Güncelleme:
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Sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? 22 Kasım Pazar günü sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında olacak?

Bu hafta sonu uygulanmaya başlayan sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili olarak vatandaşlar büyük bir kafa karışıklığı yaşıyor. Özellikle pazar günü yasakların saat kaçta sona ereceği ve pazar günü yasak olup olmadığı merak ediliyor. Peki 22 Kasım Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor? İşte detaylar...

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi. Yaz mevsimi süresince ara verilen sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden gündeme gelemeye başladı. 21-22 Kasım tarihleri arasında ülke genelinde belirlenen saatler arasında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Ancak vatandaşlar pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı sorusunu soruyor. Peki 22 Kasım Pazar günü yasaklar kaçta bitiyor? İşte detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında valiliklere göndermiş olduğu genelge kapsamında uygulanan tedbirler 20 Kasım Cuma saat 20.00’de başladı. Bu bağlamda alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, Cuma 20.00’de kapatıldı. 21 Kasım Cumartesi günü ise yalnızca 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet vermesine karar verildi. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00 - 20.00 saatleri arasında yalnızca paket servis ya da gel-al şeklinde hizmet verecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00’den sonra yalnızca telefonla ya da online sipariş ile paket servis hizmeti verilebilecek. Sinema salonları ise 31 Aralık 2020’ye kadar kapalı olacak. Kıraathane, kahvehane, internet kafe, kır bahçesi, bilardo salonları, çay bahçeleri, elektronik oyun salonları, lokaller ve halı sahaların faaliyetleri yeni bir karar alınana dek durdurulacak.

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22 KASIM PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cuma günü AVM, market, berber, kuaför ve güzellik merkezi gibi işletmelerin saat 20.00’de kapanacak olması nedeniyle vatandaşların kafasında hafta sonu yasaklarına dair kafa karışıklığı oluştu. Sokağa çıkma yasağına ilişkin ilk uygulama 21 Kasım Cumertesi günü saat 20.00’de başladı ve 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek.

Cumartesiden itibaren 65 yaş ve üzeri kişiler gün içinde 10.00 - 13.00 saatlerinde sokağa çıkabilirken 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı kişiler de gün içinde 13.00- 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Diğer vatandaşlar için ise hafta sonları saat 10.00 ile 20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

22 KASIM PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

22 Kasım Pazar günü saat 20.00’den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak. Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulamaya, yeni bir karar alınıncaya dek belirtildiği şekilde devam edilecek.

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