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Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.11.2020 14:47 | Son Güncelleme

Yurt genelinde koronavirüs salgınının gidişatı ve vaka sayılarındaki artış nedeniyle vatandaşlar arasında sokağa çıkma yasağı olacak mı soruları sorulmaya başlandı. Özellikle yurt dışından gelen sokağa çıkma kısıtlamaları haberleri vatandaşlar arasında merak uyandırdı. Gözler yetkililerden gelen açıklamalara çevrildi. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar…

Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini hissettirmeye ve vaka sayılarında artışa neden olurken bir yandan da sokağa çıkma yasağı konusu yeniden gündeme geldi. Özellikle hafta sonu sokağa çıkma yasağı konusunda vatandaşların aramaları hızlanmaya başladı. Son olarak İtalya, Fransa ve İngiltere'den gelen yasak haberleri nedeniyle yeniden bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu soruluyor. Konuyla ilgili olarak gözler yetkililerin yaptığı açıklamalara çevrildi. Peki, sokağa çıkma yasağı var mı bu hafta sonu? İşte detaylar ve tüm merak edilenler…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili olarak yasakların gelebileceği yönünde ortaya atılan iddialar ve çıkan haberlerin ardından vatandaşlar arasında yasakların geri geleceği endişesi artmaya başladı. Bu konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağı olacak mı şeklindeki sorulara cevap vermişti.

Bakan Koca açıklamasında, "Özellikle sokağa çıkma yasağı gibi bir durumu düşünmüyoruz. Hareketin artmasıyla salgının arttığını iyi biliyoruz. O nedenle tedbirlere hassasiyetle uymanın önemli olduğunu. Maske mesafe ve temizliğin son derece önemli olduğunu, kalabalık ortamlara girmekten kaçınılması gerektiğini, evlerde de ev içi bulaşın arttığını görüyoruz. Evlere de dışarıdan misafir alınmamasını bu dönemde özellikle önemsiyoruz. Bunun dışında ulaşımın önemli bir kaynak olduğunu, bu çerçevede esnek mesai hem kamuda, hem özel sektörde ciddi anlamda devreye giriyor olmalı. Yani günün özellikle pik yapan iki saati var. Bu zaman dilimlerini azaltmak gerekiyor. Azaltmanın yolu da esnek mesaiden geçer. Bunu hem özel hem kamu uyguluyor olmalı. İl Hıfzısıhha Kurulları yetkili. Her il ulaşım açısından riski minimize etmek için üzerine düşeni yapıyor olmalı. Bu dönemde maskenin daha çok sadece koronaya karşı değil, önümüzdeki dönem viral enfeksiyonları, üst solunum yolu enfeksiyonlarının yoğun dönemine giriyoruz. Maskenin bütün hastalıklar için yüzde 90'a kadar önleyici olduğunu biliyoruz. Aşının yüzde 60 koruyuculuğu olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Son olarak 2 Ekim 2020 tarihinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada Bakan Koca, Kovid-19 vakalarının yoğun olduğu İstanbul için bazı uyarılarda bulundu. Türkiye'deki vakaların yüzde 40'ının İstanbul'da olduğunu hatırlatan Koca, "İstanbul'daysanız, ayrılmayın. Semptomsuz bir taşıyıcı, tespit edilmemiş bir temaslı olabilirsiniz. Seyahatiniz çok gerekli değilse erteleyin." ifadesini kullandı.

İstanbul'a seyahat edeceklere ilişkin de Koca, "Yolculuk İstanbul'a mı? Yola çıkmadan, sağlık durumunuzu 7 gün izleyin. Ateş, kuru öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı, tat veya koku duyusu kaybı, solunum güçlüğü, şikayetiniz varsa seyahati erteleyin. Bir sağlık kuruşuna müracaat edin." diye uyardı. Koca, İstanbul'a dönen büyüklerin bir süre ziyaret edilmemesini de isteyerek, şunları kaydetti: "Kışı daha rahat şartlarda geçirmek için şehre gelen, çoğunluğu ileri yaşlardaki nüfusu bazı riskler bekliyor. Vakaların yüzde 40'ı burada. Yüz yüze ziyaret sakıncalı. Lütfen büyüklerinizin ihtiyaçlarını telefonla öğrenin."

BURSA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlendiği duyuruldu.

Kentteki hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları, 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranlarının düzenli takip edildiği bildirilen açıklamada, "İlimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatlerinde sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında kalan saatlerde sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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