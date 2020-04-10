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Sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2020 22:22 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurdu. Peki, sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri, sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte detaylar...

Sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

İçişleri Bakanlığı, Büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak'ta, bu gece saat 00.00'dan itibaren 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurdu.

HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

İçişleri Bakanlığı'ndan gönderilen genelgeye göre, Büyükşehir statüsündeki 30 il (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yukarıdaki 31 ilde 48 saat boyunca sokağa çıkılmaması gerekiyor.

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