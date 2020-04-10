Sokağa çıkma yasağı öncesinde fırın ve marketlere akın ettiler

İçişleri Bakanlığı'nca 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

31 ildeki vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı öncesi fırınlara ve marketlere akın etti. Yoğunluğun yaşandığı marketler ve mahalle bakkallarının önünde uzun kuyruklar oluşurken vatandaşların, sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

SOSYAL MESAFE UYARISI

Hafta sonu boyunca evde yiyecek ihtiyacını karşılamak isteyenler fırınlara akın edince, bazı fırınlar gelen talebi yetiştirme konusunda zorluk yaşadı. Polis ekipleri, kent genelinde alışveriş yapmak isteyen kişilere sosyal mesafeye uyma konusunda uyarılarda bulundu.

İSTANBUL'DA TRAFİKTE DE YOĞUNLUK OLUŞTU

İstanbul’un her ilçesinde de vatandaşlar yasak öncesi market ve fırınlara akın ederken, Esenler Atışalanı Caddesi'nde trafikte de yoğunluk oluştu. Araç yoğunluğu ve vatandaşların kaldırımda fırınlara yürüdükleri o anlar drone ile havadan görüntülendi.

UZUN KUYRUKLARDA KAVGA ÇIKTI

Mardin'de birçok marketin reyonları boşaltılırken, fırında ekmek almak için sırada bekleyenler ise kavgaya tutuştu. Sıra nedeniyle kavga edenler olay yerine gelen polis ekiplerince ayrıldı.