Sokağa çıkma yasağı öncesinde fırın ve marketlere akın ettiler

İçişleri Bakanlığı'nca 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi.
31 ildeki vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı öncesi fırınlara ve marketlere akın etti. Yoğunluğun yaşandığı marketler ve mahalle bakkallarının önünde uzun kuyruklar oluşurken vatandaşların, sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.
Hafta sonu boyunca evde yiyecek ihtiyacını karşılamak isteyenler fırınlara akın edince, bazı fırınlar gelen talebi yetiştirme konusunda zorluk yaşadı. Polis ekipleri, kent genelinde alışveriş yapmak isteyen kişilere sosyal mesafeye uyma konusunda uyarılarda bulundu.
İSTANBUL'DA TRAFİKTE DE YOĞUNLUK OLUŞTU
İstanbul’un her ilçesinde de vatandaşlar yasak öncesi market ve fırınlara akın ederken, Esenler Atışalanı Caddesi'nde trafikte de yoğunluk oluştu. Araç yoğunluğu ve vatandaşların kaldırımda fırınlara yürüdükleri o anlar drone ile havadan görüntülendi.
UZUN KUYRUKLARDA KAVGA ÇIKTI
Mardin'de birçok marketin reyonları boşaltılırken, fırında ekmek almak için sırada bekleyenler ise kavgaya tutuştu. Sıra nedeniyle kavga edenler olay yerine gelen polis ekiplerince ayrıldı.
SOSYAL MESAFELİ EKMEK KUYRUĞU
Manisa’nın Salihli ilçesinde de özellikle fırın önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Ekmek almak için fırınların önüne gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, sırada bekleyenler sosyal mesafeyi de korumayı ihmal etmedi.
SEMT PAZARLARI GECE KURULDU
Denizli'de gece yarısı semt pazarları açıldı. Alışveriş için pazarlara giden vatandaşları polis temel gıda ürünlerine ulaşabileceklerini söyleyip güçlükle ikna edip evlerine gönderdi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde de sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar Cumartesi günleri kurulan pazar yerine geceden akın etti. Pazarcılar ellerindeki ürünleri hızla satma telaşına girdi.