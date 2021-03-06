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Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi

06.03.2021 11:21 | Son Güncelleme:
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Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi

Koronavirüs tedbirleri için Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından ülke çapında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yapılıyordu. 1 Mart 2021'de yayınlanan son sokağa çıkma yasağı genelgesi ile birlikte tüm Türkiye'de cumartesi günü yapılan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Şimdi vatandaşlar sokağa çıkma yasağı kaçta başlayacak sorusuna yanıt bulmaya çalışıyorlar.

Ülkemizin dört bir yanında Covid-19 pandemisi sebebiyle çok uzun bir süre sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Bu kısıtlamalara göre hafta sonları ülke çapında sokağa çıkma yasağı yaşandı ve hayat bir nevi durdu. Bu yasaklar cuma akşamı saat 21.00'de başlayıp ve pazartesi sabahı 05.00'te sona eriyor ve kesintisiz olarak 56 saat sürüyordu.

yasak

CUMARTESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

1 Mart 2021 tarihinde Kabine Toplantısı yapıldı ve toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir basın açıklaması düzenledi.

Erdoğan konuşmasında Türkiye genelinde cumartesi günleri uygulanan sokağa çıkma yasağının risk seviyesi fark etmeksizin kaldırıldığını belirtti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇTA BAŞLAYACAK?

Cumartesi günleri tıpkı pazartesi - salı - çarşamba - perşembe ve cuma günlerinde olduğu gibi sabah 05.00 ile akşam 21.00 arasında risk seviyesi fark etmeksizin hiçbir kısıtlama olmayacak.

Akşam saat 21.00 itibari ile pazar günü saat 05.00'e kadar hafta içi günlerinde olduğu gibi sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Pazar günü düşük ve orta riskli illerde herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak. Tıpkı cumartesi olduğu gibi akşam saat 21.00'e kadar serbest olacaklar.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise pazar sabahı 05.00'ten pazartesi sabahı 05.00'e kadar 24 saatlik kesintisiz bir sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

riskli iller

PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

Pazar günü sokağa çıkma yasağı sadece yüksek ve çok yüksek riskli illerde uygulanacak.

Yüksek riskli iller: Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek riskli iller: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

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