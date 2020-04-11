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Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul bomboş kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2020 07:59 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, 12 Nisan saat 24.00’e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı resmen başladığını duyurdu. Bakanlık, yayımladığı genelgeyle yasağın detaylarını ve açık olacak işyeri, işletme, kurumları da kamuoyu ile paylaştı. Bu kapsamda sabah saatlerinde İstanbul’daki yollar boş kaldı. Yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 8’e düştü

Dün akşam saatlerinde Türkiye’deki 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta 12 Nisan saat 24.00’e kadar sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bunun üzerine büyükşehirlerde vatandaşlar, saat 24.00’e kadar ihtiyaçlarını karşılamıştı.

Sabah saatlerinde de İstanbul’daki yolların boşluğu kameralar tarafından görüntülendi. Yapılan duyurularda metro seferlerinin yapılmayacağı, metrobüs, otobüs ve vapur seferlerinin devam edeceği öğrenildi. Sabah saat 06.00’da metrobüsler ve otobüsler seferlerine başladı.

Boş kalan yollarda, otobüs duraklarında da işe gitmek isteyen vatandaşların olduğu görüldü.

KÖPRÜLER VE ANA YOLLAR BOMBOŞ

İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden biri olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çok az araç. Gün içerisinde çok sayıda otomobilin geçiş yaptığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de sokağa çıkma yasağıyla adeta boş kaldı. Köprüden çok az sayıda aracın geçiş yaptığı gözlendi.

MEYDANLAR SESSİZ

Sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul'da kalabalık meydanlar bomboş kaldı. Normal şartlarda çok yoğun bir yaya trafiğinin olduğu Kadıköy Meydanı korona virüs ve sokağa çıkma yasağı sonrası adeta sessizliğe büründü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı istanbul koronavirüs

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