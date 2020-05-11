Sokağa çıkma yasağı sonrası yaş kontrolü

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile saatlerin 00.00 göstermesiyle 24 ilde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Polis ekipleri, en işlek cadde ve sokaklarda uygulama noktası kurarak, kısıtlama sonrasında yola çıkan araçlarda 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yolcu olup olmadığını denetledi.

949 KİŞİYE İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9-10 Mayıs tarihlerinde arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 949 kişiye toplam 2 milyon 153 bin 905 TL idari para cezası uygulandığını bildirdi. (DHA)

