Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? İşte hükümetin koronavirüs planı

Hükümetin pandemi planı, pandemi hastaneleri ve sokağa çıkma yasağı ile ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova canlı yayında Ankara'da belli kriterleri sağlayan özel hastanelerin de pandemi hastanesi ilan edildiğini ve sürecin devamında daha fazla pandemi hastanesi ilan edilebileceğini dile getirdi.

Canova ayrıca, sokağa çıkma yasağıyla ilgili olarak da öncelikli önlemlerin alındığını, 65 yaş üstü için kısıtlı bir sokağa çıkma önleminin uygulandığını ve salgının durumuna göre bu önlemlerin arttırılabileceğini dile getirdi.

Canova canlı yayında şunları açıkladı:



Pandemi hastaneleri ile ilgili kısacık söyleyeyim. Bazı özel hastanelerde, bazı kriterleri karşılayan, pandemi hastanesi ilan edilmiş durumda. Vaka sayısı arttıkça daha çok pandemi hastanesi göreceğiz. O zaten belli.

Sokağa çıkma yasağı konusunda Ankara'nın yaklaşımı şu; en üst tedbir olarak görülüyor, belki de en son tedbir olarak görülüyor. Her gün yeni tedbirler ekleniyor, izolasyonun sağlanmasına dönük. Kısmi bir tablo var şuan elimizde.