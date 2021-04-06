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Sokağa çıkma yasağı var mı? İşte hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

06.04.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi ve sonu belirlenen kriterlere göre uygulanan sokağa çıkma yasağı illerin risk durumlarına göre değişiklik gösteriyor. Çok yüksek, yüksek, orta ve düşük riskli illerdeki sokağa çıkma saatleri vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri...

Sokağa çıkma yasağı var mı? İşte hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

Alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi ve sonu belirlenen kriterlere göre uygulanan sokağa çıkma yasağı şehirlerin risk durumlarına göre uygulanmaya devam ediyor. Vatandaşlar çok yüksek, yüksek, orta ve düşük riskli illerdeki sokağa çıkma saatlerini merak edip araştırıyor. Peki hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Hafta içi sokağa çıkma yasağı 81 ilde saat 21.00 ile 05.00 arasında gerçekleştirilmeye devam ediyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı illerin risk durumuna göre değişiklik gösteriyor. Daha önceki genelgeler ile risk gruplarına göre düzenlenen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden düzenlenerek, hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatlerinde tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına devam edileceği belirtilen genelgede, şu bilgilere yer verildi:

"Hafta sonlarında, düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak. Yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak. Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma günü saat 21.00'de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.

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sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19)

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