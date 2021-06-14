Sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

15 aydır ülkemizde etkili ola koronavirüs sebebiyle birtakım tedbirler alınıyor. Bu tedbirler kapsamında 1 Haziran tarihinde alınan kararlar gereği, haftanın belirli gün ve saatlerinde sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Yasakların sürekli olarak değişmesinden dolayı birçok vatandaş sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili kafa karışıklığı yaşıyor.

HAFTA İÇİ ve HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Son yapılan kabine toplantısının ardından hafta içi 21:00'de başlayan sokağa çıkma yasağı 22:00 olarak değiştirildi. Buna göre hafta içi sokağa çıkma akşam 22:00 - sabah 05:00 saatleri arasında uygulanıyor. Hafta sonu ise Cumartesi günü 05:00 – 22:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmazken, Pazar günleri kesintisizi olarak sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Kısıtlamaların biteceği tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki hafta sonu Pazar günü de sokağa çıkma yasağının yine devam etmesi bekleniyor. Yayımlanan genelgede, yeni bir karar alınıncaya dek bu uygulamanın devam edeceği bilgisi var.

GÖZLER 1 TEMMUZ’DA

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 - 05.00 saatlerinde; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22:00'dan başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05:00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Kararların 1 Temmuz tarihi itibariyle yeniden gündeme gelmesi ve Pazar günü yasağının da kalkması bekleniyor.



