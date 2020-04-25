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  4. Sokağa çıkma yasağına uymadı, yolda uyuyan köpeği ezdi

Sokağa çıkma yasağına uymadı, yolda uyuyan köpeği ezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2020 12:07 | Son Güncelleme

Antalya'da sokağa çıkma yasağının olduğu günde otomobiliyle yol ortasında yatan sahipli köpeğe çarparak ölümüne neden olan sürücü aranıyor. Güvenlik kamerası görüntülerinde, sürücünün aşırı hız yaptığı görüldü.

Olay, Kepez ilçesinde 19 Nisan Pazar akşamı, saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, yol ortasında yatan sahipliği köpeği, ezdi. Köpeği 30 metre sürükleyen otomobil, yoluna devam ederek uzaklaştı. Vatandaşlar hayvan ambulansı çağırdı. Ancak gelen görevliler köpeğin öldüğünü tespit etti. Köpeğin sahibi ise polise şikayetçi oldu.

Araştırma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden, yol ortasında uyuyan köpeğe çarpan otomobilin sürücüsünün, frene dahi basmadığı belirlendi.

Antalya Can Dostlar Derneği Başkanı Arife Yanık, bu türden olaylarla sık karşılaştıklarını ve sürücünün köpeği bilerek ezdiğini düşündüklerini söyledi. Sokağa çıkma yasağına rağmen sürücünün dışarıda nasıl dolaştığını anlamadığını belirten Yanık, “Hem yasağa rağmen dışarı çıkmış, hem de yolda yatan masum bir köpeği eziyor. İki suçu birden işliyor" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya sokağa çıkma yasağı köpek

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