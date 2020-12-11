HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sokağa çıkma yasağında 600 bin liralık hırsızlık yaptılar

Sokağa çıkma yasağında 600 bin liralık hırsızlık yaptılar

11.12.2020 10:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma yasağında bir iş yerinin darabasını kırarak, piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira olan otomobil yedek parçalarını çalan hırsızlardan biri yakalandı.

Mersin’de geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma yasağında bir iş yerinin darabasını kırarak, piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira olan otomobil yedek parçalarını çalan hırsızlardan biri yakalandı. Güvenlik kameralarına yakalanan şahıslardan diğerini arama çalışmaları devam ederken, malzemeler ise sahibine geri teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Siteler Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinin sahibi polis merkezine giderek, dükkanına hafta sonu sokağa çıkma yasağında hırsız girdiğini beyan etti. Müşteki, dükkanından 50 şarj motoru, 50 marş motoru, 30 otomatik şanzıman, 35 araç turbosu, 30 manuel şanzıman, 30 çuval bakır kablo, 100 lastikli alüminyum jant, 50 silindir kapağı çalındığını, mallarının piyasa değerinin yaklaşık 600 bin lira olduğunu belirterek, şahıs ve şahıslardan şikayetçi oldu.
Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şahısların olayda kullandıkları pikabın plakasını ve şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, şahısları yakalamak için operasyon yaptı. Yapılan operasyonlar sonucunda şüphelilerden E.U. gözaltına alınırken, diğer şahıs adresinde bulunamadı.
Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen E.U. tutuklanırken, aranan diğer şahsı ise arama çalışmaları sürüyor.
Öte yandan hırsızlık şüphelileri bölgede bulunan bir güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Önce iş yerinin bulunduğu sokakta bir araya gelen 2 kişi, bir süre sokakta gezdikten sonra ayrılıyor. Bir şahıs dükkanın bulunduğu yere giderken, diğer şahıs ise sokak başında gözcülük yapıyor. Daha sonra ise şahıslar, çaldıkları malzemeleri yükledikleri bir pikapla bölgeden uzaklaşıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Serdar Ortaç: Takipçilerimden böyle bir talep yok Serdar Ortaç: Takipçilerimden böyle bir talep yok
İstanbul'da vahşet! Sesi duyan koşup geldiİstanbul'da vahşet! Sesi duyan koşup geldi
KOSGEB 30 ilde personel alımı yapıyor!KOSGEB 30 ilde personel alımı yapıyor!
1/

En Çok Okunan Haberler

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Prof. Dr. Mustafa Ender Taner evinde ölü bulundu

Prof. Dr. Mustafa Ender Taner evinde ölü bulundu

Gözler kritik toplantıda! İşte asgari ücrette son durum

Gözler kritik toplantıda! İşte asgari ücrette son durum

Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çiftinden aşk pozu! İlk defa paylaştılar

Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çiftinden aşk pozu! İlk defa paylaştılar

AB'den flaş Türkiye kararı

AB'den flaş Türkiye kararı

Bakan Koca: 4 ilde günlük vaka sayısı azaldı

Bakan Koca: 4 ilde günlük vaka sayısı azaldı

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Diğer Haberler

'Nurçinler' çetesi lideri yakalandı! Çatışma anları kamerada

'Nurçinler' çetesi lideri yakalandı! Çatışma anları kamerada

Arkadaşlarının kendisini öldüreceğini düşünüp ikinci kattan atladı

Önce kıyafetlerin attı sonra kendi atladı

Aziz Sancar'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Sancar'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Çorum'un 5 aylık suyu kaldı! Vatandaşlara su tasarrufu çağrısı

Bir kent için tehlike çanları çalmaya başladı

Ankara merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul dolusu para ele geçirildi

Ankara merkezli operasyon! 3 bavul dolusu para ele geçirildi

İSKİ su kesintisi 11 Aralık 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

11 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.