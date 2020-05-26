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  4. Sokağa çıkma yasağında aç kalan güvercinleri polisler besledi

Sokağa çıkma yasağında aç kalan güvercinleri polisler besledi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2020 11:14 | Son Güncelleme

Düzce’de koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı. Belediye meydanında bulunan güvercinleri yemlemek ise polislere kaldı. Güvercinler polisler sayesinde aç kalmadı.

Düzce’de Cedidiye Meydanı'nda esnaf ve vatandaşlar tarafından her gün beslenen güvercinler, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ardından aç kaldı. Meydanda yem arayan güvercinlere polis memurları yemledi. Motosikletli yunus ekipleri kısıtlama kararı sonrasında aç kalan canlılara yem vererek hayvanları besleme çalışmalarını sürdürdü. Asayiş şube polisleri motosikletli polislere hayvanları beslemesinden ötürü teşekkür ederek, "Hepinizin emeğine yüreğine sağlık. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin" dedi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve motosikletli yunus timleri il genelinde çeşitli noktalarda hayvanları besleme çalışmalarını kısıtlama boyunca devam ettirecek. (İHA)

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