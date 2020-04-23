Sokağa çıkma yasağında çalışan işçiler: Bizim sağlığımız önemli değil mi, biz ölmez miyiz?

Türkiye'de birçok işletme, sokağa çıkma yasağı ilan edilen günlerde ilgili kaymakamlık ya da valilikten izin alarak fabrikalarda üretim yapmaya devam ediyor. BBC Türkçe'ye konuşan işçiler, birkaç günlük sokağa çıkma yasağında bile çalışmak zorunda kalmanın gurur kırıcı olduğunu söylüyor ve doğrudan halk sağlığını korumaya yönelik sektörler dışında üretime devam edilmesini işverenlerin 'kâr hırsına' bağlıyor.

İşverenler ise salgın sürecinde her sektörde üretim hacminin daraldığını ve birkaç gün bile üretimi durdurmanın mümkün olmadığını söylüyor.

Kaymakamlık ve valiliklerden alınan izinlerle sokağa çıkma yasağı sürecinde de üretime devam edilebilirken, Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu (TİSK) 13 Nisan'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na gönderdiği bir yazıda 'işçi ve işverenlerin iradesi dışında her türlü çalışmanın durduğu' işletmelerde izlenecek yola ilişkin bakanlıktan görüş talep etti.

Bakanlık tarafından TİSK'e verilen cevapta, sokağa çıkma yasağı gibi 'zorunlu nedenle' üretimin durduğu işletmelerde 'telafi çalışması' yapmanın bir seçenek olabileceği değerlendirildi.