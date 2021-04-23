HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sokağa çıkma yasağında "Cuma namazı" istisnası

Sokağa çıkma yasağında "Cuma namazı" istisnası

23.04.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı üç günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Türkiye'de, vatandaşların araç kullanmaksızın en yakındaki camiye cuma namazı için gidebileceğini bildirdi.

Sokağa çıkma yasağında "Cuma namazı" istisnası

Türkiye'de İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını ile mücadele için 22 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan ve 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'de sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cuma namazı için camilere gidilebileceğini bildirdi.

Bakanlığın internet sayfasındaki "Kısmi Kapanma Tedbirleri ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular" bölümünde 23 Nisan Cuma günü cuma namazı için camiye gidilmesinin mümkün olup olmadığına ilişkin soruya yanıt verildi.

Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamalarda tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının cuma günlerine denk gelmesi halinde, vatandaşların araç kullanmaksızın kendilerine en yakın camiye cuma namazı için gidip gelebileceklerinin belirtildiğini hatırlattı.

Yanıtta, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 23 Nisan Cuma günü de vatandaşların araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye cuma namazı için gidebilecekleri belirtildi.

23 Nisan kutlamaları

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine hafta içi gönderdiği genelgede 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın pandemi kurallarına uygun bir şekilde kutlanmasına yönelik esasları bildirmişti. Buna göre, çelenk sunma törenleri fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla gerçekleştiriliyor. Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programları yapılmıyor. Genelgede bunun yerine "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusunu yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları, ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrimiçi etkinliklere ağırlık verilecek" ifadelerine yer verilmişti. Kutlama törenlerine katılacak görevliler ise sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutuluyor.

Uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi gibi yer ise 10.00 ile 17.00 arasında hizmet verebiliyor.

DW/JD,TY

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Bakan Kasapoğlu’ndan 23 Nisan MesajıBakan Kasapoğlu’ndan 23 Nisan Mesajı
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu’ndan Nagehan Alçı'ya: Göksu'dan mesaj alıp bana soru sormayın

İmamoğlu’ndan Nagehan Alçı'ya: Göksu'dan mesaj alıp bana soru sormayın

Yamaç veda pozunu paylaştı

Yamaç veda pozunu paylaştı

Bekaret testi sahnesine sosyal medyada tepki yağdı!

Bekaret testi sahnesine sosyal medyada tepki yağdı!

Bakan Soylu'dan Özer'le ilgili açıklama

Bakan Soylu'dan Özer'le ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan cuma namazı açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan cuma namazı açıklaması

Babasını ve ağabeyini öldürdü, polise teslim oldu

Babasını ve ağabeyini öldürdü, polise teslim oldu

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Son Dakika: 21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Otomobilde kanlı infaz!

Otomobilde kanlı infaz!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: Tam kapanma önemli bir seçenek

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: Tam kapanma önemli bir seçenek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.