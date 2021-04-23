Sokağa çıkma yasağında "Cuma namazı" istisnası

Türkiye'de İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını ile mücadele için 22 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan ve 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'de sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cuma namazı için camilere gidilebileceğini bildirdi.

Bakanlığın internet sayfasındaki "Kısmi Kapanma Tedbirleri ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular" bölümünde 23 Nisan Cuma günü cuma namazı için camiye gidilmesinin mümkün olup olmadığına ilişkin soruya yanıt verildi.

Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamalarda tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının cuma günlerine denk gelmesi halinde, vatandaşların araç kullanmaksızın kendilerine en yakın camiye cuma namazı için gidip gelebileceklerinin belirtildiğini hatırlattı.

Yanıtta, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 23 Nisan Cuma günü de vatandaşların araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye cuma namazı için gidebilecekleri belirtildi.

23 Nisan kutlamaları

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine hafta içi gönderdiği genelgede 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın pandemi kurallarına uygun bir şekilde kutlanmasına yönelik esasları bildirmişti. Buna göre, çelenk sunma törenleri fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla gerçekleştiriliyor. Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programları yapılmıyor. Genelgede bunun yerine "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusunu yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları, ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrimiçi etkinliklere ağırlık verilecek" ifadelerine yer verilmişti. Kutlama törenlerine katılacak görevliler ise sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutuluyor.

Uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi gibi yer ise 10.00 ile 17.00 arasında hizmet verebiliyor.

DW/JD,TY

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