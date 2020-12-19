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  4. Sokağa çıkma yasağında faaliyette olan ruhsatsız eğlence mekanına baskın

Sokağa çıkma yasağında faaliyette olan ruhsatsız eğlence mekanına baskın

19.12.2020 14:04 | Son Güncelleme:
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Konya’da sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde açık olduğu anlaşılan eğlence mekanında yapılan denetimlerde, belgesiz çalışan 22 kişiye ve sosyal mesafe kuralına uymayan 23 kişiye işlem yapıldı.

Konya’da sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde açık olduğu anlaşılan eğlence mekanında yapılan denetimlerde, belgesiz çalışan 22 kişiye ve sosyal mesafe kuralına uymayan 23 kişiye işlem yapıldı. Ruhsatsız olan iş yerinin sorumlusu gözaltına alınırken, eğlence mekanı mühürlendi.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Covid-19 ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Denetimler kapsamında dün saat 22.45 saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Ayvazlar Sokakta faaliyet gösteren eğlence mekanının açık olduğu belirlendi. İş yerinde yapılan incelemede, eğlence mekanının ruhsatsız olduğu belirlendi. Eğlence mekanında gerekli izin belgeleri olmaması rağmen; tütün mamulleri kullanımına izin verildiği, canlı müzik yayını yapıldığı, açıktan alkol sunumu yapıldığı anlaşıldı. İşyerinde çeşitli iş kollarında çalışan 22 şahsa, izin belgeleri olmadığından işlem yapılırken, 23 şahsa sosyal mesafe kuralına uymamak ve sokağa çıkma yasağını ihlalden işlem yapıldı. Eğlence mekanı Selçuklu Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenirken, işyeri sorumlusu Sefa K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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