Sokağa çıkma yasağında neler serbest? İşte kısıtlamaya dahil olmayan durumlar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınan kararlar doğrultusunda; İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı “Sokağa Çıkma Kısıtlamaları Genelgesi”ne göre şunları yapmak serbest:

-Kısıtlı gün ve saatte de olsa, uçak, tren, gemi, otobüs bileti olanlara şehirler arası seyahat.

– 21-64 yaş arası hafta içi sabah 5'ten akşam 9'a kadar serbest.

– Tüm iş yerleri hafta içi 20'ye kadar serbest.

– Hafta sonu 10'dan 17'ye kadar araca binmeden fırına, markete, manava, kasaba gitmek serbest. Engelliler araç da kullanabilecek.

– Hafta sonu 10.00-20.00 arası paket yemek servis serbest

– 65 üstü 10.00-13.00, 20 yaş altı 13.00-16.00 arası toplu ulaşıma binmeden serbest.

– Ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde kapıdan kupon/ganyan yatırma işlemi serbest.

CUMA NAMAZI NETLEŞMEDİ

– Cuma namazıyla ilgili bir açıklama yapılmadı ama 30 kişi cenaze namazı kılabilir.

– 30 kişi nikaha katılabilir.

– AVM'ler müşteri sayısı kısıtlanarak açık. HES kodu şart.

– Semt pazarları müşteri sayıları kısıtlanarak açık.

ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT

– İzin almak şartıyla özel araç kullanarak şunları yapmak serbest:

– Hastaneye gidip gelmek.

– Birinci derece yakınların ölümü halinde 4 kişi şehirler arası seyahat.

– 5 gün içinde geldiği yerden evine dönmek isteyenlere seyahat.

– Merkezi sınava katılacaklar,

– Özel veya kamuda günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar seyahat.

