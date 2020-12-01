Sokağa çıkma yasağında neler serbest? İşte kısıtlamaya dahil olmayan durumlar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınan kararlar doğrultusunda; İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı “Sokağa Çıkma Kısıtlamaları Genelgesi”ne göre şunları yapmak serbest:
-Kısıtlı gün ve saatte de olsa, uçak, tren, gemi, otobüs bileti olanlara şehirler arası seyahat.
– 21-64 yaş arası hafta içi sabah 5'ten akşam 9'a kadar serbest.
– Tüm iş yerleri hafta içi 20'ye kadar serbest.
– Hafta sonu 10'dan 17'ye kadar araca binmeden fırına, markete, manava, kasaba gitmek serbest. Engelliler araç da kullanabilecek.
– Hafta sonu 10.00-20.00 arası paket yemek servis serbest
– 65 üstü 10.00-13.00, 20 yaş altı 13.00-16.00 arası toplu ulaşıma binmeden serbest.
– Ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde kapıdan kupon/ganyan yatırma işlemi serbest.
– Cuma namazıyla ilgili bir açıklama yapılmadı ama 30 kişi cenaze namazı kılabilir.
– 30 kişi nikaha katılabilir.
– AVM'ler müşteri sayısı kısıtlanarak açık. HES kodu şart.
– Semt pazarları müşteri sayıları kısıtlanarak açık.
– İzin almak şartıyla özel araç kullanarak şunları yapmak serbest:
– Hastaneye gidip gelmek.
– Birinci derece yakınların ölümü halinde 4 kişi şehirler arası seyahat.
– 5 gün içinde geldiği yerden evine dönmek isteyenlere seyahat.
– Merkezi sınava katılacaklar,
– Özel veya kamuda günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar seyahat.