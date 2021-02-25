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Sokağa çıkma yasağında uyuşturucu hapla yakalandılar

25.02.2021 11:25 | Son Güncelleme:
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Sokağa çıkma yasağında uyuşturucu hapla yakalandılar

Konya’nın Akşehir ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden şüpheli 2 kişi, polisle yaşanan kovalamaca sırasında uyuşturucu hap ile yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, dün Yarenler Mahallesi’nde sokağa çıkma yasağının başladığı saat 21.00’den sonra dışarıda olan 2 kişinin kendilerini görüp kaçmaları üzerine kovalama yaşandı.

Konya’nın Akşehir ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden şüpheli 2 kişi, polisle yaşanan kovalamaca sırasında uyuşturucu hap ile yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, dün Yarenler Mahallesi’nde sokağa çıkma yasağının başladığı saat 21.00’den sonra dışarıda olan 2 kişinin kendilerini görüp kaçmaları üzerine kovalama yaşandı. Bir süre süren kovalamacanın ardından şüpheli B.B. ve M.B.B. yakalanarak etkisiz hale getirildi. Şahısların yapılan üst aramasında B.B.’nin üzerinde 9 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan ve sokağa çıkma yasağını ihlalden 900’er TL ceza kesilen 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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