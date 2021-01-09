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  4. Sokağa çıkma yasağında yolun karşısına geçerken feci şekilde can verdi

Sokağa çıkma yasağında yolun karşısına geçerken feci şekilde can verdi

09.01.2021 09:26 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D-100 karayolunda kısıtlamanın ilk gününde yolun karşısına geçemeye çalışan yabancı uyruklu şahıs, otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D-100 karayolunda kısıtlamanın ilk gününde yolun karşısına geçemeye çalışan yabancı uyruklu şahıs, otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi. Kazaya karışan otomobil ise kaçarak gözden kayboldu.
Kaza sabah 07.15 sıralarında Kartepe D-100 karayolu Eşme mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sayet Fazel (36) adlı Afganistan uyruklu şahıs, Eşme D-100 karayolu İstanbul istikametinden yolun karşısına geçmeye çalıştı. Yolun orta kısmına geldiğinde seyir halinde süratle gelen plakası ve modeli belirlenemeyen bir otomobilin çarpması sonucu metrelerce savrularak orta refüje düştü. Çarpma sonucu Fazel, feci şekilde can verirken kazaya karışan otomobil ise kaçarak gözden kayboldu.
Kazayı görenler durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Sayet Fazel’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Fazel’in cansız bedeni jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaza alanında bulunan araç parçalarından ön kısmı parçalandığı ve otomobil olduğu belirlenen kaçan aracı yakalamak için inceleme başlattı.

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