Tam kapanmadan muaf olan meslekler 26 Nisan tarihli Kabine Toplantısı ardından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanmada kısıtlamalardan muaf olan meslek gruplarına yer verildi. Peki, sokağa çıkma yasağından muaf olan meslekler hangileri? İşte, ayrıntılar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF OLAN MESLEKLER HANGİLERİ?

İçişleri Bakanlığı tarafından tam kapanma konulu genelge kapsamında aşağıda belirtilen mesleklerde yer alan vatandaşlar 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan tam kapanmadan muaf sayılacak. İşte, o meslekler: