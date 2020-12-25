Sokağa çıkma yasağını delmekle kalmadı gündüz vakti refüje çilingir sofrası kurdu

Manavgat’ın ana caddelerinde araçların camını silerek araç sürücülerinden para ve sigara isteyen, topladığı paralarla alkol alıp cadde ortasında içen yaşlı adam bu defa yanında bulunan gence para verip içki, sigara ve yiyecek aldırarak adeta refüjde çilingir sofrası kurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis yaşlı adamın para verdiği gencin ceplerinden tek tek ve paket halinde yüzlerce sigara, 12 adet çakmak, 3 torba demir para, 50 dolayında telefon kartı, kırtasiyelerde satılan kağıt euro çıktı. 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası uygulanan yaşlı adam refüjdeki çiçeklerin arasına attığı içki şişelerini toplarken, alkolün etkisiyle esnaflara bir daha buraya içki şişesi atmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Uzun yıllardır Manavgat’ta yaşayan, caddelerde araçların camını silme bahanesiyle araç sürücülerinden para toplayan İsmail K. isimli yaşlı adam bu defa yaptıklarıyla pes dedirtti. Topladığı paralarla içki alan, refüjde ve kaldırımda oturup içen İsmail K., alkollü olarak araçlar arasında dolaşarak araç sürücüleri için tehlike oluştururken, tuvalet ihtiyacını da refüjde gidermekten geri kalmadı. İlçenin en işlek caddelerinin müdavimi haline gelen yaşlı adam bu defa refüjde kurduğu çilingir sofrasıyla "Bu kadarına da pes" dedirtti.