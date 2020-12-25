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Sokağa çıkma yasağını delmekle kalmadı gündüz vakti refüje çilingir sofrası kurdu

25.12.2020 11:28 | Son Güncelleme:
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Manavgat’ın ana caddelerinde araçların camını silerek araç sürücülerinden para ve sigara isteyen, topladığı paralarla alkol alıp cadde ortasında içen yaşlı adam bu defa yanında bulunan gence para verip içki, sigara ve yiyecek aldırarak adeta refüjde çilingir sofrası kurdu.

Manavgat’ın ana caddelerinde araçların camını silerek araç sürücülerinden para ve sigara isteyen, topladığı paralarla alkol alıp cadde ortasında içen yaşlı adam bu defa yanında bulunan gence para verip içki, sigara ve yiyecek aldırarak adeta refüjde çilingir sofrası kurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis yaşlı adamın para verdiği gencin ceplerinden tek tek ve paket halinde yüzlerce sigara, 12 adet çakmak, 3 torba demir para, 50 dolayında telefon kartı, kırtasiyelerde satılan kağıt euro çıktı. 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası uygulanan yaşlı adam refüjdeki çiçeklerin arasına attığı içki şişelerini toplarken, alkolün etkisiyle esnaflara bir daha buraya içki şişesi atmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Uzun yıllardır Manavgat’ta yaşayan, caddelerde araçların camını silme bahanesiyle araç sürücülerinden para toplayan İsmail K. isimli yaşlı adam bu defa yaptıklarıyla pes dedirtti. Topladığı paralarla içki alan, refüjde ve kaldırımda oturup içen İsmail K., alkollü olarak araçlar arasında dolaşarak araç sürücüleri için tehlike oluştururken, tuvalet ihtiyacını da refüjde gidermekten geri kalmadı. İlçenin en işlek caddelerinin müdavimi haline gelen yaşlı adam bu defa refüjde kurduğu çilingir sofrasıyla "Bu kadarına da pes" dedirtti.

Üzerinden çıkanlar hayrete düşürdü
Esnafların şikayeti üzerine Demokrasi Bulvarına gelen polisler, yaşlı adamın para verip alkol aldırdığı Hakkı C. isimli gencin GBT’sini sorguladı. Herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, gencin cebinden çıkanlar polisleri şaşkına çevirdi. Yüzde 50 engelli olduğu belirlenen Hakkı C.’nin ceplerinden terden ıslanmış, tamamının kapağı açılmış 15 paket dolayında 300 tek sigara, 12 adet çakmak, tamamı 5 ve 10 kuruştan oluşan 3 avuç dolusu demir para, 100 ve 50’lik banknotlar halinde geçersiz taklit Euro, kullanılmış maskeler ve 50 dolayında telefon kartı çıktı. Gencin cebindeki bir cüzdan içerisinden ise iç içe geçmiş 6 adet cüzdan çıkarken, İsmail K. tarafından araç sürücülerinden toplandığı değerlendirilen demir paralara zabıta tarafından el konuldu.

65 yaş üstü kısıtlamayı deldi idari para cezası uygulandı
Polisler, 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağını ihlal eden İsmail K.’ya para cezası uygularken, bir daha araçlar arasında dolaşarak para ve sigara istememesi konusunda uyardı. 1993 yılında Kırıkkale Makine Kimya’dan emekli olduğunu belirten İsmail K. Demokrasi Bulvarından ayrılmadan önce esnaflardan aldığı bir çuvala çiçekler arasına attığı içki şişelerini topladı. İçki şişelerini toplarken, alkolün etkisiyle esnaflara bir daha buraya içki şişesi atmamaları konusunda uyarılarda bulunan İsmail K. topladığı yüzlerce içki şişesini kaldırımdaki çöp kutusunun yanına bıraktıktan sonra ayrıldı.

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