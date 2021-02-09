Sokağa çıkma yasağını fırsat bilen defineciler suçüstü yakalandı

Kırklareli’nde sokağa çıkma yasağını fırsat bilerek kazı yapan defineciler jandarma tarafından yakalandı. 3 defineciye 3 bin 150’şer lira ceza kesildi.

Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi ve Kışlacık Köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda H.C.Z, M.C. ve A.A’yı yakalandı. Yakalanan şüphelilere yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150’şer lira olmak üzere toplamda 9 bin 450 lira idari para cezası uygulandı.

Olay yerinde bulunan 1 adet madeni altın madalyon ve suçta kullanılan malzemelere el konuldu.

