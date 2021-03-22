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  4. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 195 şahsa 382 bin TL idari para cezası

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 195 şahsa 382 bin TL idari para cezası

22.03.2021 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 13-19 Mart tarihleri arası korona virüs haritasında 100 binde 508,97 vaka sayısıyla Türkiye’de ilk sırada bulunan Samsun’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 195 şahsa 382 bin 233 TL idari para cezası uygulandı.Samsun Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Korona virüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Sağlık Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ile bakanlıklarımızın genelgeleri doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzda birçok karar alınıp uygulanmaktadır.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 13-19 Mart tarihleri arası korona virüs haritasında 100 binde 508,97 vaka sayısıyla Türkiye’de ilk sırada bulunan Samsun’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 195 şahsa 382 bin 233 TL idari para cezası uygulandı.
Samsun Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Korona virüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Sağlık Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ile bakanlıklarımızın genelgeleri doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzda birçok karar alınıp uygulanmaktadır. Bu kapsamda; 20 Mart Cumartesi günü saat 21.00’den

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