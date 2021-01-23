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Sokağa çıkma yasağını ihlal edip yakalanacağını anlayınca uyuşturucu aparatlarını araçtan aşağı attılar

23.01.2021 10:02 | Son Güncelleme:
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Sokağa çıkma yasağını ihlal edip yakalanacağını anlayınca uyuşturucu aparatlarını araçtan aşağı attılar

Burdur’da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şahıslar, hem sokağa çıkma yasağını ihlal ettiler hem de yakalanacağını anladıkları sırada uyuşturucu içiminde kullanılan aparatları araçtan aşağıya attılar.Olay, Değirmenler Mahallesi Antalya Kavşağı yakınında meydana geldi.

Burdur’da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şahıslar, hem sokağa çıkma yasağını ihlal ettiler hem de yakalanacağını anladıkları sırada uyuşturucu içiminde kullanılan aparatları araçtan aşağıya attılar.
Olay, Değirmenler Mahallesi Antalya Kavşağı yakınında meydana geldi. Bir aracın trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü yönünde ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Değirmenler Mahallesi, Antalya Kavşağı’nda aracı durdurdular. Araç ve çevresinde yapılan inceleme sonucunda araçtan uyuşturucu madde içiminde kullanılan 2 adet aparatın atıldığını fark eden polis ekipleri, araçta bulunan H.A.Ç., A.A., A.Ö., M.S.D., S.Y., ve K.K. hakkında tahkikat başlattı.
Ayrıca polis ekipleri, araçta bulunan şahıslar hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etme ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan İdari Para Cezası uyguladı. Şahıslar, polis merkezinde yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Sokağa çıkma yasağını ihlal edip yakalanacağını anlayınca uyuşturucu aparatlarını araçtan aşağı attılar

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