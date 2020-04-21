Sokağa çıkma yasağının kapsamı belli oldu

Bakanlık, yayınladığı genelgeyle yasağın kapsamını açıkladı.Türkiye’de 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 23 Nisan’dan itibaren devreye girecek 4 gün sokağa çıkma kısıtlamasının kapsamı belli oldu. Buna göre kısıtlama 22 Nisan Çarşamba gece 24.00 ile 26 Nisan Pazar 24.00 arasında uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği genelgeye göre, kısıtlama kapsamında belirtilen tarihler arasında bazı iş yerleri faaliyet gösterebilecek. Fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, ekmek bayileri, tatlı üretiminin yapıldığı yerler, yalnızca evlere paket servis yapılması şartıyla lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, ilaç ve tıbbi malzeme üretimi, dağıtımı ve satışı yapan iş yerleri, eczaneler, kamu ve özel sağlık kurumları, veteriner klinikleri, hayvan hastaneleri açık olacak.

Genelgeye göre yine bu sürede zorunlu kamu hizmeti işletmeleri kapsamına giren havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri, AFAD ve Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi ve PTT de açık olacak.