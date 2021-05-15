Sokağa çıkma yasakları sırasında kaybedilen kasları kazanmanın beş yolu

Covid-19 pandemisi sırasında milyonlarca kişi sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle egzersiz yapma imkanını kaybetti.

Sport England'ın yaptığı bir ankete göre Türkiye'deki gibi bir sokağa çıkma yasağının uygulanmadığı İngiltere'de bile insanların üçte biri bu süreçte güç kaybettiklerini düşünüyor.

34 yaş altında bu oran yüzde 23 olurken 55 yaş üzerinde daha da artıyor.

Kas kütlesi kaybetmek uzun vadede hareket ve denge sorunlarına yol açabilir.

Bunlar da daha ciddi sağlık sorunlarını tetikleyebilir.

Uzmanlar geçmek bilmeyen sorunları olanların doktor veya fizyoterapistlerden yardım almasını tavsiye ediyor.

Fakat herkesin bu sürecin ardından kas kütlesini artırmak için yapabileceği bir şeyler var.

Küçük adımlarla başlayın

Uzmanlar çoğu kişinin basit egzersizlerle başlama konusunda zorlandığını söylüyor. Fakat tavsiyeleri bu yönde: Kendinizi bir anda fazla zorlamayın.

Ortopedist Uzo Ehiogu, "Motivasyon için küçük hedefler önemli. Her gün küçük bir zafer kazanmaya ihtiyacınız var" diyor.

Güçlendirme egzersizleri daha yoğun egzersizlere başlamadan önce kilit öneme sahip. Bunun için kendi vücut ağırlığınızı kullandığınız hareketler yapabilirsiniz.