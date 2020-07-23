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Karantinada en çok hangi ürünler tüketildi?

İLGİNÇ HABERLER  | 23.07.2020 16:13 | Son Güncelleme

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasakları sırasında insanların en çok dondurma tükettiği gözlendi.

Karantinada en çok hangi ürünler tüketildi?

BBC'nin haberine göre, gıda, ev ve kişisel bakım ürünleri devi Unilever şirketi, haziran ayına kadar geçen 3 aylık sürede dondurma satışlarının yüzde 26 arttığını açıkladı.

Şirket öte yandan sokağa çıkma yasaklarında şampuan ve deodorant gibi kişisel bakım ürünlerine talebin düştüğünü bildirdi.

Sokağa çıkma yasakları sırasında satışı artan ürünler arasında evde tüketilen yiyecekler, çay, dezenfektan, yüzey temizleyicileri ve çamaşır suyunun yer aldığı belirtildi.

Şirket, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın bazı kesimlerinde mart ayında evde her gün kullanılan ürünlerin stok yapılmasından olumlu etkinlendiğini de duyurdu.

KAYNAK: AA

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