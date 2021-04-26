Sokağa çıkmak için izin belgesi nereden alınır?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararına göre koronavirüs tedbirleri kapsamında üç hafta boyunca tam kapanma uygulanacak. İşe gitmek zorunda olanlar ise sokağa çıkma izni belgesi hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, sokağa çıkma izni belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte, yanıtı...

SOKAĞA ÇIKMA İZNİ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Sokağa çıkma için izin belgesi almak isteyenler çalışılan firmanın İnsan Kaynakları sorumlusu, Muhasebe veya İdari İşler Sorumlusu'ndan bu belgeyi talep etmeli. İlgili kişiler tarafından verilen SGK dökümüveya SGK kayıt belgesi, son ayın SGK dökümünü imzalanarak kaşeleniyor. Bu belgenin yanınızda olması halinde polis kontrolünde gösterebiliyorsunuz.



