HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Sokağa çıkmak için izin belgesi nereden alınır?

Sokağa çıkmak için izin belgesi nereden alınır?

26.04.2021 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Nisan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. İş yerlerine gidecek olan vatandaşlar ise sokağa çıkmak için izin belgesinin nasıl ve nereden alındığını araştırıyor. İşte, detaylar...

Sokağa çıkmak için izin belgesi nereden alınır?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararına göre koronavirüs tedbirleri kapsamında üç hafta boyunca tam kapanma uygulanacak. İşe gitmek zorunda olanlar ise sokağa çıkma izni belgesi hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, sokağa çıkma izni belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte, yanıtı...

SOKAĞA ÇIKMA İZNİ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Sokağa çıkma için izin belgesi almak isteyenler çalışılan firmanın İnsan Kaynakları sorumlusu, Muhasebe veya İdari İşler Sorumlusu'ndan bu belgeyi talep etmeli. İlgili kişiler tarafından verilen SGK dökümüveya SGK kayıt belgesi, son ayın SGK dökümünü imzalanarak kaşeleniyor. Bu belgenin yanınızda olması halinde polis kontrolünde gösterebiliyorsunuz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Şehirlerarası seyahat yasak mı?Şehirlerarası seyahat yasak mı?
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19) Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

En Çok Okunan Haberler

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Faruk Fatih Özer'in eski çalışanı: Thodex olduktan sonra baya işleri açıldı

Faruk Fatih Özer'in eski çalışanı: Thodex olduktan sonra baya işleri açıldı

İstiridye mantarı üreticisine günlük 5 bin TL kazandırıyor

İstiridye mantarı üreticisine günlük 5 bin TL kazandırıyor

Eski gelin adayından iddialı dans

Eski gelin adayından iddialı dans

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam kapanma açıklaması

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam kapanma açıklaması

Son Dakika: 26 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 26 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kripto para piyasasında üçüncü şok! GoldexCoin’e de erişilemiyor

Kripto para piyasasında üçüncü şok! GoldexCoin’e de erişilemiyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kuzey Irak'a geniş çaplı harekat! Hedefler vuruluyor

Kuzey Irak'a geniş çaplı harekat! Hedefler vuruluyor

FETÖ'nün 'Gurbet Mezarlığı' faaliyete geçti

FETÖ'nün 'Gurbet Mezarlığı' faaliyete geçti

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik 'bağışıklık' uyarısı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik 'bağışıklık' uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.