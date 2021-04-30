Sokağa çıkmak yasak mı? 30 Nisan Cuma sokağa çıkmak serbest mi?

Son Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tam kapanma kararı alındığını açıklamış ve 17 gün devam edeceği ifade edilmişti. Vatandaşlar kısıtlama olup olmadığı ve işletmelerin çalışma saatlerini araştırmaya koyuldu. Peki bugün 30 Nisan'da sokağa çıkmak yasak mı?

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMAK YASAK MI? 30 NİSAN CUMA SOKAĞA ÇIKMAK SERBEST Mİ?

Vatandaşlar tam kapanma kararı sonrası bugün sokağa çıkmanın yasak olup olmadığını merak ediyor. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni tedbirlerin alınması gerekmiş ve 13 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren iki haftalık kısmi kapanma sürecine girilmiştir.

Gelinen aşamada temel usul ve esasları 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizle belirlenen kısmi kapanma tedbirleri sonrasında salgının artış hızının önce yavaşladığı, akabinde durduğu, son günlerde ise bir düşüş eğilimine girdiği görülmektedir.