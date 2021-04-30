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Sokağa çıkmak yasak mı? 30 Nisan Cuma sokağa çıkmak serbest mi?

30.04.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs vakalarındaki artışla birlikte tam kapanma kararı alınmış ve 17 gün devam edeceği açıklanmıştı. Kısıtlama olup olmadığı ve işletmelerin çalışma saatleri gibi detaylar merak ediliyor. Peki bugün sokağa çıkmak yasak mı? 30 Nisan Cuma sokağa çıkmak serbest mi? İşte yanıtı...

Sokağa çıkmak yasak mı? 30 Nisan Cuma sokağa çıkmak serbest mi?

Son Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tam kapanma kararı alındığını açıklamış ve 17 gün devam edeceği ifade edilmişti. Vatandaşlar kısıtlama olup olmadığı ve işletmelerin çalışma saatlerini araştırmaya koyuldu. Peki bugün 30 Nisan'da sokağa çıkmak yasak mı?

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMAK YASAK MI? 30 NİSAN CUMA SOKAĞA ÇIKMAK SERBEST Mİ?

Vatandaşlar tam kapanma kararı sonrası bugün sokağa çıkmanın yasak olup olmadığını merak ediyor. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni tedbirlerin alınması gerekmiş ve 13 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren iki haftalık kısmi kapanma sürecine girilmiştir.

Gelinen aşamada temel usul ve esasları 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizle belirlenen kısmi kapanma tedbirleri sonrasında salgının artış hızının önce yavaşladığı, akabinde durduğu, son günlerde ise bir düşüş eğilimine girdiği görülmektedir.

Bu çerçevede 26.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda; halihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçilecektir. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde aşağıdaki tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir."

Yani 29 Nisan 19:00'dan 17 Mayıs saat 05:00'de kadar sokağa çıkmak muafiyet durumları dışında mümkün olmayacak. Bugün 30 Nisan tarihinde de muaf kişi ve kurumlar haricinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

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