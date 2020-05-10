Sokağa çıktı, ilk işi dükkan kirasını almak oldu

Koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlar haftalardır evlerindeydi. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına bugün 4 saatliğine ara verildi. Kırıkkale’nin en işlek caddesi olan Zafer Caddesi 65 yaş üstü vatandaşlara kaldı. Güneşli havanın keyfini çıkartan vatandaşlar, özgürce sokakta gezdi. Bu kısıtlamanın pazar gününe getirilmesinden dolayı şikayet eden bazı vatandaşlar, banka ve kamu kurumlarındaki işlerini yapamadıklarını dile getirdiler. Sokağa çıkan bir vatandaşın ise ilk işi dükkan kirasını almak oldu. 45 günün ardından sokağa yeni çıktığını ifade eden 75 yaşındaki Arif Yıldırım, "Bir dükkanım var, kirasını almaya gidiyorum. Her zaman keşke yapılsa. Bak ben 45 gündür ilk defa evden çıkıyorum. Onun için kendimizi kollayacağız" dedi.

"BU VİRÜSÜ BİZ MÜSLÜMANLAR YENMEZSEK HİÇ KİMSE YENEMEZ"

10 Mart’tan beri dışarı çıkmadığını belirten 71 yaşındaki Cennet Gönül Sekmen, "Hatim indirdim, Kur’an-ı Kerim indirdim. Şimdi de Salat-Tefriciye’yi okuyorum. Bacaklarım tutmuyor, dualarımla inşallah hepsi iyi olacak. İyi ki Tayyip bey bunu bize verdi. Dünya durdukça Allah başımızdan eksik etmesin. Bütün sağlık çalışanlarına, memurlarına, bütün herkese çok teşekkür ederim. Evimde oturuyorum, balkonuma çıkıyorum. Mart’ın 10’undan beri hiçbir yere çıkmadım. Çocuklarımın sözünü tuttum. Zaten bir kızım var, oğlum öldü. Yeneceğiz bu virüsü. Biz Müslümanlar yenmezsek hiç kimse yenemez. Allah diyen adamdan zarar gelmez" diye konuştu.