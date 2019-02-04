HABER

Sokağa giden topu almak isteyen öğrenciyi köpek ısırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 15:28 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde okul bahçesinde oynarken sokağa giden topu almak isteyen öğrenciye köpek sadırdı.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde okul bahçesinde oynarken sokağa giden topu almak isteyen öğrenciye köpek sadırdı. Çevredeki vatandaşların kurtardığı çocuk hastaneye kaldırıldı.
Olay, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Seymen Mahallesi Evrim Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kartonsan İlköğretim Okulu bahçesinde bulunan sahada oyun oynayan öğrencilerin topu sokağa fırladı. Topu almak için bahçeden dışarı çıkan 3. sınıf öğrencisi E.A. (10), aldığı top ile birlikte tekrar okul bahçesine dönerken köpek bir anda saldırdı. Çevredeki vatandaşlar çocuğun yardımına koşarak köpeği uzaklaştırdılar. Köpeğin çocuğu ısırdığını fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan E.A., Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayı duyan çocuğun annesi ise panikle hastaneye koştu. Hastanede tedavi altına alınan E.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Sokağa giden topu almak isteyen öğrenciyi köpek ısırdı

Sokağa giden topu almak isteyen öğrenciyi köpek ısırdı

Sokağa giden topu almak isteyen öğrenciyi köpek ısırdı

Sokağa giden topu almak isteyen öğrenciyi köpek ısırdı

Sokağa giden topu almak isteyen öğrenciyi köpek ısırdı

Sokağa giden topu almak isteyen öğrenciyi köpek ısırdı

Sokağa giden topu almak isteyen öğrenciyi köpek ısırdı

Sokağa giden topu almak isteyen öğrenciyi köpek ısırdı

Sokağa giden topu almak isteyen öğrenciyi köpek ısırdı

Sokağa giden topu almak isteyen öğrenciyi köpek ısırdı

Sokağa giden topu almak isteyen öğrenciyi köpek ısırdı

Sokağa giden topu almak isteyen öğrenciyi köpek ısırdı

Sokağa giden topu almak isteyen öğrenciyi köpek ısırdı

Sokağa giden topu almak isteyen öğrenciyi köpek ısırdı

Sokağa giden topu almak isteyen öğrenciyi köpek ısırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni?

Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni?

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Ordu'da skandal olay! Babası, 4 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdi

Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...

Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.