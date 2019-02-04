Sokağa giden topu almak isteyen öğrenciyi köpek ısırdı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde okul bahçesinde oynarken sokağa giden topu almak isteyen öğrenciye köpek sadırdı. Çevredeki vatandaşların kurtardığı çocuk hastaneye kaldırıldı.
Olay, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Seymen Mahallesi Evrim Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kartonsan İlköğretim Okulu bahçesinde bulunan sahada oyun oynayan öğrencilerin topu sokağa fırladı. Topu almak için bahçeden dışarı çıkan 3. sınıf öğrencisi E.A. (10), aldığı top ile birlikte tekrar okul bahçesine dönerken köpek bir anda saldırdı. Çevredeki vatandaşlar çocuğun yardımına koşarak köpeği uzaklaştırdılar. Köpeğin çocuğu ısırdığını fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan E.A., Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayı duyan çocuğun annesi ise panikle hastaneye koştu. Hastanede tedavi altına alınan E.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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